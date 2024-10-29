«У меня много национальностей»: Галкин* признался, что вынужден скрывать гражданство Израиля

Максим Галкин* признался, что скрывает своё израильское гражданство и путешествует с паспортом Кипра, сообщает Mash. По словам юмориста, его неоднократно разворачивали из-за израильских документов в аэропортах и отелях. Всего комику был запрещён въезд в 16 стран, при этом он не уточнил, о каких именно идёт речь.

Также Галкин* рассказал, что МИД России обратилось с запросом к коллегам из Индонезии с просьбой о запрете его въезда. По прибытии в азиатскую страну артиста назвали «политически уязвимым лицом» и угрожали депортацией, но после предоставления кипрского паспорта с рабочей визой шоумена всё же пропустили через границу.

«Я прилетаю, на границе даю свой паспорт — причём не российский. Я понимаю, что нельзя. Не израильский — нельзя, нам из Израиля вообще туда нельзя сейчас. У меня много национальностей, я с запасом», — рассказал Галкин* на одном из концертов о своей поездке в Индонезию.

Ранее сообщалось, что на концертах Галкина* в США зрителям под угрозой запретили вести съёмку. Аншлаг на шоу «Прекрасное недалёко», судя по всему, комику не светит, ведь за день до мероприятия места раскупили лишь в половине зала.