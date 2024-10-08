Новый пранк: Максим Галкин готов выступить перед военными ВСУ за 200 тыс. евро в розовых шортах Блогерша Екатерина Сантони утверждает, что устроила пранк для продюсера Максима Галкина*, узнав о райдере и гонораре селебрити, перед которым поставила условие выступать в ботфортах и розовых шортах. Почему дело Лексуса и Вована пошло в народ — в материале Life.ru. 8 октября, 16:51 Максим Галкин*. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Блогерша Екатерина Сантони выложила ролик, где, как она утверждает, разыграла представителя Максима Галкина* в лучших традициях Вована и Лексуса. Согласно легенде, комик должен провести свадьбу представителей сексуальных меньшинств из ВСУ.

И повод для пранка был: Максима Галкина* летом заметили в качестве тамады на свадьбе украинской пары. Торжество прошло на острове Комо с большим размахом и вызвало большой общественный резонанс. Блогерша Екатерина Сантони решила проверить, на что может согласиться артист.





Она связалась с представителем юмориста, Антоном, и начала издалека. Блогерша представилась распорядителем свадьбы двух геев**, которые намерены отпраздновать торжество в Тоскане. Лжераспорядительница осторожно спросила, нормально ли такое положение вещей для Максима Галкина*, готов ли он на сделку, зная эти детали.

«Да нет. Это всегда нормально. В наше время это нормальная история», — ответил представитель артиста.

Менеджер Галкина* озвучил главное техническое условие: полное размещение и трансфер всей команды артиста за счёт организатора бракосочетания. Дальше наступило время для уточнения деталей. Смета составила 200 тысяч евро.

Ещё одна деталь фейковой свадьбы заключалась в том, что один из брачующихся был якобы офицером ВСУ. И это тоже не смутило представителя артиста. Далее последовали долгие переговоры о дресс-коде: Екатерина предложила Антону* спросить у Максима, готов ли он выступать в предложенном образе.

«Там никто голый ходить не будет, но все должны ходить в таком стиле. Маечка коротенькая, рубашка в виде туники, высокие ботфорты розового цвета на каблучках», — сказала блогерша.

В этом месте Антон призадумался, но скорее его больше беспокоил вопрос конфиденциальности, о котором он неустанно твердил звонившей. Что характерно, чёткого отрицательного ответа на предложение натянуть на Галкина* розовые ботфорты не последовало. Было сказано, что вопрос будет обсуждён с артистом и он «ничего не обещает».

Дальше фантазия Екатерины увела разговор в обсуждение других деталей свадьбы. «Организатор» свадьбы повторяла информацию о том, что требуется полная конфиденциальность, потому что на торжестве будут присутствовать геи** и свингеры. В какой-то момент представитель артиста стал вести разговор на пределе осторожности, возможно, он почувствовал что-то неладное. Так или иначе, вся эта история, если она реальна, обнажает правду о выживании артистов — «за деньги — да!».

Волна хейта после появления ролика













Блогерша в своём видео честно сказала, что осознаёт всю ответственность: свадьба эта несуществующая, как и не существует этого конкретного гея-вэсэушника. Автор ролика пообещала отправить его своему собеседнику, Антону, сразу после опубликования. После появления пранка на онлайн-платформах на Сантони обрушились хейтеры. Кому-то претит сама идея пранков, а кто-то не поддерживает автора в стремлении изобличить лживость беглых иноагентов. Как это часто бывает у блогеров, подписчики всегда лучше знают, чем и как нужно заниматься автору.

Есть те, кто просто пишет, что этот контент им неприятен, но есть и озлобленные зрители, желающие, чтобы автору «прилетела ответка». Подобная реакция может означать одно: пранк был сделан по делу и попал в самое яблочко.

Почему дело Лексуса и Вована пошло в народ

В более мирное время относиться к тем, кто звонит кому-то по телефону для розыгрыша, стоит без компромиссов — отрицательно. Но в период, когда против России и её традиционных ценностей ведётся развёрнутая прокси-война Запада, все средства хороши. Блогерша показала, как ведёт переговоры представитель человека, бросившего свою родину. У автора ролика, вероятно, есть и ещё одна цель — щёлкнуть по носу ненужных в Европе представителей развлекательной индустрии. Рынок в ЕС переполнен без них, и их концертики никому не интересны. И по этой беседе мы видим, что артисты, присягнувшие ципсошникам и Зеленскому, готовы на всё, чтобы показывать свою мнимую богатую жизнь. На эту жизнь нужны средства, поэтому подряды на закрытые вечеринки не иссякнут. Осталось нащупать ту грань, которая отделяет животное от человека.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов. ** Организация ЛГБТ признана экстремистской.