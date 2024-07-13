Выучил мову и песни Ротару: Галкин* выступил на украинской свадьбе в Италии

Юморист Максим Галкин* выступил на украинской свадьбе, которая прошла в районе озера Комо в Италии. За круглую сумму комик отвёл мероприятие на украинском языке, а также исполнил несколько композиций негативно настроенной по отношению к РФ певицы Софии Ротару.

Галкин* провёл украинскую свадьбу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / prohormusic

Не только появление артиста удивило гостей мероприятия. Галкин* решил поддержать молодожёнов из Киева родной речью. Он зачитал "пароль украинца" — стих, содержащий слова, которые сами жители Незалежной считают труднопроизносимыми для россиян. По предварительным данным, шоумен на празднике заработал около 10 миллионов рублей.

Как сообщает SHOT, общественники из движения "Сорок сороков" после выступления юмориста попросили СК РФ проверить Галкина* на предмет спонсирования ВСУ. К слову, если проверка выявит нарушения, комику может грозить статья о госизмене. Однако Галкин* сам не раз говорил, что переводит деньги украинской армии. По версии телеграм-канала, не исключено, что комик часть гонорара отдаст ВСУ.

Ранее Life.ru сообщал, что актёр Сергей Никоненко "прошёлся" по Галкину* и его иностранным доходам. Он допустил, что всеми медийными персонами, которые высказываются против России, может руководить один человек или компания.