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28 октября, 08:53

Галкин* пугает фанатов с камерами охраной на фоне и без того пустых залов в США

На концертах Галкина* в США зрителям под угрозой охраны запретили вести съёмку

Максим Галкин*. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Максим Галкин*. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Максим Галкин* будет давать концерт в американском городе Балтимор. На афише сказано, что охрана оперативно выведет под руки любого, кто осмелится достать телефон, чтобы снять хоть одну из «искромётных» шуток комедианта.

«Использование телефонов в зале запрещено. Любой, кто будет замечен при использовании устройства во время выступления, будет выдворен с места проведения охраной», — сказано в описании к концерту.

Билеты на выступление «гуру комедии», как его назвали на сайте, стоят от $90 (более 8 тыс. рублей) до $220 (около 21 тыс. рублей). Аншлаг на шоу «Прекрасное недалёко», судя по всему, Галкину* не светит, ведь за день до мероприятия места раскупили лишь в половине зала.

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Юморист извлёк урок из ситуации, когда на концерте в Дубае его оштрафовали за проукраинский лозунг, который Галкин* выкрикнул со сцены, не став сопротивляться приливу любви к Украине. Теперь комедиант перед каждым выступлением оповещает зрителей о том, что телефоны на его мероприятиях использовать категорически запрещено.

* Внесён Министерством юстиции России в перечень иноагентов

Владимир Озеров
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