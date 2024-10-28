Галкин* пугает фанатов с камерами охраной на фоне и без того пустых залов в США

Максим Галкин* будет давать концерт в американском городе Балтимор. На афише сказано, что охрана оперативно выведет под руки любого, кто осмелится достать телефон, чтобы снять хоть одну из «искромётных» шуток комедианта.

«Использование телефонов в зале запрещено. Любой, кто будет замечен при использовании устройства во время выступления, будет выдворен с места проведения охраной», — сказано в описании к концерту.

Билеты на выступление «гуру комедии», как его назвали на сайте, стоят от $90 (более 8 тыс. рублей) до $220 (около 21 тыс. рублей). Аншлаг на шоу «Прекрасное недалёко», судя по всему, Галкину* не светит, ведь за день до мероприятия места раскупили лишь в половине зала.