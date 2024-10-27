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27 октября, 09:56

«Кому-то не смешно»: Пригожин связал отъезд Пугачёвой с шутками Галкина*

Продюсер Иосиф Пригожин призвал оставить в покое Аллу Пугачёву

Иосиф Пригожин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачёва может сама решить, где ей жить на пенсии — это её полное право. Пригожин также подчеркнул, что артистка не делала никаких громких заявлений, находясь за границей.

«Уехала — дай бог ей здоровья. Оставьте её в покое», — поделился в интервью RTVI продюсер.

По мнению Пригожина, Пугачёва уехала за мужем, у которого на происходящее есть своя позиция. Кроме того, продюсер отметил специфический юмор Максима Галкина*.

«Её позиция понятна. Она уехала за мужем. У него есть позиция. Его юмор иногда зашкаливает. Ему кажется, что это смешно, но в сегодняшних обстоятельствах кому-то не смешно», — подчеркнул Пригожин.

Ранее Life.ru рассказали, что потенциальный покупатель дачи Аллы Пугачёвой в Солнечногорске отказался от сделки. Договориться не получилось из-за безвкусного ремонта и дырявой крыши. По мнению экспертов, артистка в два раза завысила стоимость своей недвижимости в России. Риелтор предположил, что певица сделала это умышленно, так как рассматривает вариант возвращения на Родину.

* Внесён Министерством юстиции России в перечень иноагентов

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Алена Пенчугина
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