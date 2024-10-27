«Кому-то не смешно»: Пригожин связал отъезд Пугачёвой с шутками Галкина*

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачёва может сама решить, где ей жить на пенсии — это её полное право. Пригожин также подчеркнул, что артистка не делала никаких громких заявлений, находясь за границей.

«Уехала — дай бог ей здоровья. Оставьте её в покое», — поделился в интервью RTVI продюсер.

По мнению Пригожина, Пугачёва уехала за мужем, у которого на происходящее есть своя позиция. Кроме того, продюсер отметил специфический юмор Максима Галкина*.

«Её позиция понятна. Она уехала за мужем. У него есть позиция. Его юмор иногда зашкаливает. Ему кажется, что это смешно, но в сегодняшних обстоятельствах кому-то не смешно», — подчеркнул Пригожин.