Картины из замка Пугачёвой, которые она пыталась вывезти за границу, оказались подделкой

Картины, которые певица Алла Пугачёва пыталась всеми силами вывезти из замка в деревне Грязь, являются подделками, а оригиналы хранятся в других местах. Об этом рассказал адвокат и коллекционер со стажем Александр Добровинский в беседе с SHOT.

По его словам, старинные полотна, висевшие в замке Примадонны — это просто копии, а их оригиналы находятся совершенно в других местах.

Так, картина из коллекции артистки «Вид на город у реки с ветряной мельницей» художника Яна ван Гойена, который был современником Рембрандта — была продана на аукционе Sotheby's и находится в личной коллекции бизнесмена-американца. Оригинал стоит около 500 тысяч долларов, а хорошая копия может стоить от силы 10-15 тысяч рублей, подчеркнул адвокат.

«Таможенник, который вынимает из ящика картину, не знает, копия это или оригинал. Поэтому он говорит: «К вывозу не подлежит, идите в Министерство культуры и получайте разрешение на вывоз». Хозяева этой работы, в данном случае Галкин* и его супруга, должны прийти в Министерство культуры и принести шедевр за 10 тысяч рублей и сказать: «Дайте нам разрешение, потому что мы Галкины*, сидим дома и молимся на копию за 10-15 тысяч рублей, бьём челом и возносим хвалу Малым Голландцам, сделанным в Китае», — заявил адвокат.