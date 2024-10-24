Картины из замка Пугачёвой, которые она пыталась вывезти за границу, оказались подделкой
Добровинский: Большинство картин Пугачёвой из замка оказались подделкой
Картины, которые певица Алла Пугачёва пыталась всеми силами вывезти из замка в деревне Грязь, являются подделками, а оригиналы хранятся в других местах. Об этом рассказал адвокат и коллекционер со стажем Александр Добровинский в беседе с SHOT.
По его словам, старинные полотна, висевшие в замке Примадонны — это просто копии, а их оригиналы находятся совершенно в других местах.
Так, картина из коллекции артистки «Вид на город у реки с ветряной мельницей» художника Яна ван Гойена, который был современником Рембрандта — была продана на аукционе Sotheby's и находится в личной коллекции бизнесмена-американца. Оригинал стоит около 500 тысяч долларов, а хорошая копия может стоить от силы 10-15 тысяч рублей, подчеркнул адвокат.
«Таможенник, который вынимает из ящика картину, не знает, копия это или оригинал. Поэтому он говорит: «К вывозу не подлежит, идите в Министерство культуры и получайте разрешение на вывоз». Хозяева этой работы, в данном случае Галкин* и его супруга, должны прийти в Министерство культуры и принести шедевр за 10 тысяч рублей и сказать: «Дайте нам разрешение, потому что мы Галкины*, сидим дома и молимся на копию за 10-15 тысяч рублей, бьём челом и возносим хвалу Малым Голландцам, сделанным в Китае», — заявил адвокат.
Ранее мы писали, Пугачёва с Галкиным* хотели вывезти свой замок из России по частям. В частности, они попыталась переправить за границу антиквариат, но не смогли.
* Внесён в перечень физлиц-иноагентов Министерства юстиции России
Life.ru / Александр Арутюнов