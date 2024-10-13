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13 октября, 19:16

Сумма завышена: Барецкий раскрыл, какие вещи Пугачёва забрала из замка в Грязи

Барецкий напомнил, что купил замок в Грязи, из которого Пугачёва вывозит вещи

Российский актёр, шоумен и музыкант Стас Барецкий на территории замка в Грязи. Обложка © Предоставлено Life.ru

Российский актёр, шоумен и музыкант Стас Барецкий на территории замка в Грязи. Обложка © Предоставлено Life.ru

Шоумен Стас Барецкий прокомментировал информацию о попытке Аллы Пугачёвой вывезти антиквариат стоимостью около 20 миллионов долларов из России из замка у реки Истра в Солнечногорском районе. По его словам, которые приводит портал «Страсти», актёр знал об этой ситуации.

Барецкий уверен, что журналисты завысили стоимость вывезенных вещей. По его словам, в замке были лишь карнизы и картины Никаса Сафронова, а также портрет Максима Галкина*, мужа Пугачевой.

«Наконец-то Алла Борисовна забирает свои вещи из замка, который я купил! Так как я не мог трогать её вещи, чтобы меня не обвинили в хищении. Из-за этого мы не могли приступить к строительству морга и Диснейленда в замке, которые я наметил ещё год назад», — объяснил Барецкий.

Как машина: Барецкий рассказал о сложностях содержания замка Пугачёвой
Как машина: Барецкий рассказал о сложностях содержания замка Пугачёвой

Ранее Максим Галкин* принял решение не продавать свою квартиру в Москве площадью 103 квадрата. Возможно, потому что ему не удалось отыскать покупателя, который был бы готов заплатить за апартаменты 50 миллионов рублей.

* Внесён в перечень физлиц-иноагентов Министерства юстиции России

Артём Гапоненко
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