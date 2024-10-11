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11 октября, 13:02

Как машина: Барецкий рассказал о сложностях содержания замка Пугачёвой

Шоумен Барецкий: Замок Пугачевой в Грязи может поехать под своей тяжестью

Загородный замок певицы Аллы Пугачёвой может поехать под собственным весом, так как в деревне Грязь очень мягкая почва. Об этом заявил шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru, добавив, что помещения следует регулярно проветривать и прогревать, чтобы фундамент не лопнул.

«Сам замок не стоит таких денег. Он очень тяжёлый, там мягкая земля, чернозём, туда вбухивать ещё деньги. Есть такая история, что он может поехать: фундамент лопнет, стены полопаются, все полопается. Его нужно постоянно прогревать, проветривать, продувать, просушивать», — пояснил Барецкий.

Шоумен отметил огромные помещения замка в которых обязательно должна кипеть жизнь, иначе здание ждёт судьба брошенного автомобиля.

Стас Барецкий хочет открыть морг в замке Аллы Пугачёвой
Стас Барецкий хочет открыть морг в замке Аллы Пугачёвой

Напомним, ещё весной этого года на одном из сайтов по продаже недвижимости покупатели обнаружили новый лот, в котором узнаётся дом Пугачёвой у реки Истра в Солнечногорском районе. В 2014 году певица подарила недвижимость своему внуку Никите Преснякову, однако земля, к которой также относится причал, по-прежнему оформлена на артистку. По данным Life.ru, Алла вывозит из замка антиквариат на многие миллионы долларов.

Обложка ©

Life.ru / Александр Арутюнов

Николай Рюмин
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