Как машина: Барецкий рассказал о сложностях содержания замка Пугачёвой
Шоумен Барецкий: Замок Пугачевой в Грязи может поехать под своей тяжестью
Загородный замок певицы Аллы Пугачёвой может поехать под собственным весом, так как в деревне Грязь очень мягкая почва. Об этом заявил шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru, добавив, что помещения следует регулярно проветривать и прогревать, чтобы фундамент не лопнул.
«Сам замок не стоит таких денег. Он очень тяжёлый, там мягкая земля, чернозём, туда вбухивать ещё деньги. Есть такая история, что он может поехать: фундамент лопнет, стены полопаются, все полопается. Его нужно постоянно прогревать, проветривать, продувать, просушивать», — пояснил Барецкий.
Шоумен отметил огромные помещения замка в которых обязательно должна кипеть жизнь, иначе здание ждёт судьба брошенного автомобиля.
Напомним, ещё весной этого года на одном из сайтов по продаже недвижимости покупатели обнаружили новый лот, в котором узнаётся дом Пугачёвой у реки Истра в Солнечногорском районе. В 2014 году певица подарила недвижимость своему внуку Никите Преснякову, однако земля, к которой также относится причал, по-прежнему оформлена на артистку. По данным Life.ru, Алла вывозит из замка антиквариат на многие миллионы долларов.
Life.ru / Александр Арутюнов