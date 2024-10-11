Как машина: Барецкий рассказал о сложностях содержания замка Пугачёвой

Загородный замок певицы Аллы Пугачёвой может поехать под собственным весом, так как в деревне Грязь очень мягкая почва. Об этом заявил шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru, добавив, что помещения следует регулярно проветривать и прогревать, чтобы фундамент не лопнул.