Антиквариат на миллионы долларов: Пугачёва начала «вывозить» свой замок в Грязях из РФ

Алла Пугачёва вывозит свой замок из России по частям. По данным SHOT, Примадонна попыталась переправить за границу антиквариат, который оценивается примерно в $20 млн. Среди старинных произведений искусства есть картины современников Рембрандта и Да Винчи.

Как стало известно SHOT, во время одного из своих прошлогодних визитов 75-летней певицы её представители составили опись антикварного имущества, среди которого французская люстра XIX века, ваза для фруктов XIX века, скульптуры и картины XVI–XIX веков. Ценный груз, оформленный на иноагента Максима Галкина*, должен был улететь из столичного Шереметьево. Однако на таможне был предоставлен неполный пакет документов, в связи с чем в отправке коробок с картинами, книгами и прочим было отказано.

В беседе с нами потомственные антиквары и коллекционеры оценили коллекцию Пугачёвой в $20 млн, а также заявили, что многие работы редкие и представляют музейный интерес. По словам экспертов, среди старинных произведений искусства есть музейные экспонаты XVI – XVII веков, которые могут продаваться на аукционах за бешеные деньги. К примеру, цена на «Мадонну с младенцем и двумя ангелами» Доменико Пулиго — современника Леонардо да Винчи — на аукционах начинается от $1 млн. В коллекции Аллы Борисовны есть полотно «Вид на город у реки с ветряной мельницей» художника Яна ван Гойена — современника Рембрандта. Всего автор периода золотого века голландской живописи написал 1200 картин, одна из них — как раз у Примадонны.

В прошлом году Алла Пугачёва как минимум дважды приезжала в Россию — на похороны модельера Валентина Юдашкина в мае 2023 года и на звукозаписывающую студию в Твери в ноябре. Перед поездкой в Псков Примадонна заезжала в свой замок в Грязи.

Напомним, ещё в мае этого года на одном из сайтов по продаже недвижимости пользователи заметили новый лот, в котором узнаётся дом Пугачёвой у реки Истра в Солнечногорском районе. Примадонна владела домом с 90-х годов, в нём успели побывать практически все звёзды отечественной эстрады. В 2014 году певица подарила особняк своему внуку Никите Преснякову, однако земля, к которой также относится причал, по-прежнему оформлена на артистку. Пресняков-младший давно пытался продать недвижимость, но из-за высокой цены покупателей не нашлось.