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5 октября, 11:09

Сделка по продаже дачи Пугачёвой сорвалась из-за безвкусного ремонта и дырявой крыши

Потенциальный покупатель дачи Пугачёвой в Солнечногорске отказался от сделки

Сделка о продаже дачи Аллы Пугачёвой в Солнечногорске сорвалась в последний момент. Когда пришла пора вносить залог, покупатель прозрел и увидел безвкусный ремонт и дырявую крышу. Об этом рассказывает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, мужчина был близок к покупке и планировал передать задаток. Однако после консультации с экспертами по недвижимости — передумал. Помимо этого, родственники покупателя не оценили изысканный стиль Аллы Борисовны. Больше недели сторона продавцов приговаривала мужчину к приобретению, но не вышло.

Теперь жильё рассматривают ещё несколько человек. Ценник выставили в 152 миллиона рублей, но готовы и уступить на ремонт кровли. На данный момент в доме живет смотрительница, которая зарабатывает 70 тысяч рублей в месяц за уборку и наблюдательность.

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Напомним, площадь дома — 760 квадратных метров, внутри сделан выдающийся ремонт в классическом дворцовом стиле. Домик расположен на участке в 80 соток, есть собственная береговая линия, бассейн, хаммам, кинотеатр. Внутри дома находятся лифт и множество каминов.

Обложка ©

Mash

Николай Рюмин
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