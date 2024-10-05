Сделка по продаже дачи Пугачёвой сорвалась из-за безвкусного ремонта и дырявой крыши
Потенциальный покупатель дачи Пугачёвой в Солнечногорске отказался от сделки
Сделка о продаже дачи Аллы Пугачёвой в Солнечногорске сорвалась в последний момент. Когда пришла пора вносить залог, покупатель прозрел и увидел безвкусный ремонт и дырявую крышу. Об этом рассказывает телеграм-канал Mash.
По данным Mash, мужчина был близок к покупке и планировал передать задаток. Однако после консультации с экспертами по недвижимости — передумал. Помимо этого, родственники покупателя не оценили изысканный стиль Аллы Борисовны. Больше недели сторона продавцов приговаривала мужчину к приобретению, но не вышло.
Теперь жильё рассматривают ещё несколько человек. Ценник выставили в 152 миллиона рублей, но готовы и уступить на ремонт кровли. На данный момент в доме живет смотрительница, которая зарабатывает 70 тысяч рублей в месяц за уборку и наблюдательность.
Напомним, площадь дома — 760 квадратных метров, внутри сделан выдающийся ремонт в классическом дворцовом стиле. Домик расположен на участке в 80 соток, есть собственная береговая линия, бассейн, хаммам, кинотеатр. Внутри дома находятся лифт и множество каминов.