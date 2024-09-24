«Покровителей хватает»: В ГД объяснили, почему Орбакайте распродаёт шикарные квартиры и дачу Пугачёвой

Певице Кристине Орбакайте и всей её семье, в том числе матери Алле Пугачёвой, нельзя было давать возможности спокойно распродавать недвижимость, которая появилась у них на заработанные в России деньги. Об этом заявил в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

«Всю семейку надо было выставить из страны с голым задом, а не давать им возможность спокойно распродавать недвижимость на миллиарды рублей, заработанную, в том числе и на концертах, оплаченных из российского бюджета», — подчеркнул парламентарий.

Журавлёв выразил мнение, что Орбакайте нескоро попадёт в список иноагентов Минюста, так как на очереди Алла Пугачёва. Он напомнил, что ведомство ещё не присвоило этот статус Примадонне, которая открыто называет российский народ холопами и дураками. Депутат отметил, что Орбакайте, в отличие от Пугачёвой, предусмотрительно держит рот на замке.

«Вот она и устраивает распродажу, причём не только своего имущества, но и пугачёвского, заранее оформленного на имя Орбакайте. Очевидно, у этих перебежчиков и предателей всё ещё достаточно покровителей в России, чтобы дать им ещё долгие годы жить безбедно за рубежом», — заключил Журавлёв.