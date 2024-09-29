Галкин* не смог продать свою единственную квартиру в России, доставшуюся от отца-военного
SHOT: Галкин* передумал продавать квартиру в Москве, где гостила Пугачёва
Максим Галкин*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru
Максим Галкин* передумал продавать квартиру в Москве, в которой когда-то гостила Алла Пугачёва. Желающих купить иноагентскую недвижимость за 50 млн не нашлось.
Дом, где находится квартира Максима Галкина*. Видео © SHOT
В прошлом году израильтянин Галкин* надеялся продать свою единственную недвижимость в России, которая досталась ему по наследству в 2005 году после смерти родителей. Квартиру площадью 103 квадрата на Новочерёмушкинской отец шоумена получил от государства. Он, в отличие от сына-комика, был военным и возглавлял Автобронетанковое управление Министерства обороны РФ.
После отъезда из России Галкин*, по данным SHOT, сначала сдавал трёшку в аренду, но потом это стало проблематично. Продать тоже не вышло. Уже несколько месяцев квартира пустует, но охраняется. Юморист всё ещё в ней прописан. Правда, соседи рады, что собственник уехал. Говорят, им стыдно жить рядом с таким соседом.
А ранее Life.ru рассказывал, что в мае 2024 года на одном из сайтов по продаже недвижимости пользователи заметили новый лот, в котором узнаётся дом Аллы Пугачёвой у реки Истра в Солнечногорском районе. В 2014 году певица подарила особняк своему внуку Никите Преснякову, однако земля, к которой также относится причал, по-прежнему оформлена на артистку. Пресняков-младший давно пытался продать недвижимость, но из-за высокой цены покупателей не нашлось. В сентябре стало известно, что покупатель всё-таки нашёлся. Он готов приобрести дом Пугачёвой за 125 миллионов рублей.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.