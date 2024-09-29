Галкин* не смог продать свою единственную квартиру в России, доставшуюся от отца-военного

Максим Галкин* передумал продавать квартиру в Москве, в которой когда-то гостила Алла Пугачёва. Желающих купить иноагентскую недвижимость за 50 млн не нашлось.

Дом, где находится квартира Максима Галкина*. Видео © SHOT

В прошлом году израильтянин Галкин* надеялся продать свою единственную недвижимость в России, которая досталась ему по наследству в 2005 году после смерти родителей. Квартиру площадью 103 квадрата на Новочерёмушкинской отец шоумена получил от государства. Он, в отличие от сына-комика, был военным и возглавлял Автобронетанковое управление Министерства обороны РФ.

После отъезда из России Галкин*, по данным SHOT, сначала сдавал трёшку в аренду, но потом это стало проблематично. Продать тоже не вышло. Уже несколько месяцев квартира пустует, но охраняется. Юморист всё ещё в ней прописан. Правда, соседи рады, что собственник уехал. Говорят, им стыдно жить рядом с таким соседом.