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29 сентября, 12:05

Галкин* не смог продать свою единственную квартиру в России, доставшуюся от отца-военного

SHOT: Галкин* передумал продавать квартиру в Москве, где гостила Пугачёва

Максим Галкин*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Максим Галкин*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Максим Галкин* передумал продавать квартиру в Москве, в которой когда-то гостила Алла Пугачёва. Желающих купить иноагентскую недвижимость за 50 млн не нашлось.

Дом, где находится квартира Максима Галкина*. Видео © SHOT

В прошлом году израильтянин Галкин* надеялся продать свою единственную недвижимость в России, которая досталась ему по наследству в 2005 году после смерти родителей. Квартиру площадью 103 квадрата на Новочерёмушкинской отец шоумена получил от государства. Он, в отличие от сына-комика, был военным и возглавлял Автобронетанковое управление Министерства обороны РФ.

После отъезда из России Галкин*, по данным SHOT, сначала сдавал трёшку в аренду, но потом это стало проблематично. Продать тоже не вышло. Уже несколько месяцев квартира пустует, но охраняется. Юморист всё ещё в ней прописан. Правда, соседи рады, что собственник уехал. Говорят, им стыдно жить рядом с таким соседом.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в мае 2024 года на одном из сайтов по продаже недвижимости пользователи заметили новый лот, в котором узнаётся дом Аллы Пугачёвой у реки Истра в Солнечногорском районе. В 2014 году певица подарила особняк своему внуку Никите Преснякову, однако земля, к которой также относится причал, по-прежнему оформлена на артистку. Пресняков-младший давно пытался продать недвижимость, но из-за высокой цены покупателей не нашлось. В сентябре стало известно, что покупатель всё-таки нашёлся. Он готов приобрести дом Пугачёвой за 125 миллионов рублей.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Дарья Нарыкова
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