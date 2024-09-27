Галкин* стал выгонять зрителей с концертов после скандала со штрафом в 2,4 млн в Дубае

Теперь зрители, покупающие билеты на выступление Максима Галкина*, не смогут его снимать и записывать концерт во время тура по США и Канаде. Такой запрет огласил сам юморист после скандала в Дубае, сообщает Mash.

«Любой, кто будет замечен в использовании телефона на концерте, будет выдворен с места проведения», — говорится в новом соглашении, которое подписывают фанаты Галкина* перед покупкой билетов.

На концерты планируют поставить усиленную охрану, которая будет следить за зрителями их мобильными телефонами. Сам тур по Северной Америке Галкин* проведёт с помощью организатора концертов Ирины Заграничной. Они познакомились на одном корпоративе в Италии и женщина пообещала устроить юмористу масштабные выступления и найти «фанатов-богатеев».

Напомним, что ещё в январе Галкин* выступил в Дубае. Власти оштрафовали юмориста, но не за концерт, а за проукраинский лозунг. После проверки видео, которое Life.ru опубликовал ранее, артисту выписали штраф в 100 тысяч дирхамов (сумма высчитывается от сборов за концерт). Уточняется, что Галкин* дал обещание убрать высказывания о России, однако не сделал этого.