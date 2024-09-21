Элитная школа и путешествия: СМИ выяснили, как живут дети Пугачёвой и Галкина*

Стало известно, как живут Лиза и Гарри Галкины после отъезда из России. Звёздные наследники Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой вернулись в элитную израильскую школу The King Solomon School после летней поездки на Кипр и в Латвию. За обучение семья отдаёт 3,2 млн рублей в год. Об этом пишет Ura.ru.

Стоит отметить, что двойняшки сразу родились с золотой ложкой во рту. Родители с младенчества окружили их роскошью и богатством. Малыши росли в шестиэтажном особняке в деревне Грязь и почти сразу начали изучать французский с гувернёром – носителем языка. В открытых источниках говорится, что дети в России учились театральному мастерству, Лиза занималась балетом, а Гарри увлекался техникой. На все кружки и обучение в детском саду мама с папой тратили около 6 млн рублей в год.

В первый класс двойняшки отправились в Первую московскую гимназию в Одинцовском районе, где обучение стоило 3 млн в год на двоих. После отъезда из РФ семья обосновалась в Израиле. Теперь Гарри и Лиза обучаются в элитной школе вместе с детьми политиков и бизнесменов. Выпускники этого образовательного учреждения получают диплом международного бакалавриата, с которым можно поступать в любые университеты мира.

На летние каникулы дети вместе с родителями ездят на Кипр и в Латвию, поскольку израильский климат не подходит 75-летней Пугачёвой. Родители окружают любовью двойняшек и формируют им прочный фундамент для будущего.

Стоит отметить, что у Пугачёвой осталась недвижимость в России. Например, она пытается продать свою дачу под Москвой стоимостью 125 млн рублей. Это не удаётся сделать звёздному семейству с момента начала СВО в 2022 году. Площадь дома — 760 квадратных метров, внутри сделан уникальный дизайн в классическом дворцовом стиле. Здание расположено на участке в 80 соток, есть собственная береговая линия, бассейн, хаммам, кинотеатр.