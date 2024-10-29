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29 октября, 11:16

Актёра Артура Смольянинова* заочно арестовали в России

Актёр Артур Смольянинов* с новой возлюбленной. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chelovek.cilveks.human

Актёр Артур Смольянинов* с новой возлюбленной. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chelovek.cilveks.human

Актёр Артур Смольянинов* был заочно арестован в России. 41-летнего артиста обвиняют в нарушении законов, связанных с «Возбуждением ненависти или вражды, а также унижением человеческого достоинства» и «Публичным распространением заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ».

По одной из статей ему может грозить до 6 лет лишения свободы, по другой — до 10 лет.

Напомним, что 9 августа текущего года Черёмушкинский районный суд города Москвы назначил Смольянинову* административный штраф за неисполнение обязанностей иноагента. Теперь он должен заплатить 47 тысяч рублей.

Российский турист "прожарил" Смольянинова* в Берлине
Российский турист "прожарил" Смольянинова* в Берлине

41-летний Артур Смольянинов известен своей ролью рядового Олега Лютаева («Лютый») в «Девятой роте», а также ролями в фильмах «Духless»,«Ёлки» и во многих других. После начала специальной военной операции (СВО) Артур Смольянинов покинул Россию и не раз высказывался против военных действий на Украине. Более того, он признавался, что готов воевать на стороне Украины и ему безразлично будущее России.

* включён Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ, а также внесён в список террористов и экстремистов

Марина Фещенко
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