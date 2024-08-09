Беглый актёр Смольянинов* снова попал на деньги в России
Суд в Москве оштрафовал Смольянинова* на 48 тысяч из-за закона об иноагентах
Артур Смольянинов*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / podslushano_nev
Московский суд назначил актёру Артуру Смольянинову* административный штраф за неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
"Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 48 тысяч рублей", – указано в сообщении.
Напомним, в январе 2023 года Минюст РФ признал иноагентом Артура Смольянинова*. Позднее уже покинувший РФ актёр стал героем очередного выпуска пранкеров Вована и Лексуса. Артист поверил, что ему позвонил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и предложил получить украинское гражданство для себя и родных в обмен на верную службу киевскому режиму. Смольянинову* было предложено выступать перед солдатами ВСУ, на что тот согласился и попросил не придавать этот факт огласке.
* Включён в список иноагентов Минюста РФ, а также в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.