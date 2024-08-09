Беглый актёр Смольянинов* снова попал на деньги в России

Напомним, в январе 2023 года Минюст РФ признал иноагентом Артура Смольянинова*. Позднее уже покинувший РФ актёр стал героем очередного выпуска пранкеров Вована и Лексуса. Артист поверил, что ему позвонил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и предложил получить украинское гражданство для себя и родных в обмен на верную службу киевскому режиму. Смольянинову* было предложено выступать перед солдатами ВСУ, на что тот согласился и попросил не придавать этот факт огласке.