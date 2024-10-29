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29 октября, 13:17

«Вы обязаны поддерживать мою позицию»: Лобода выгнала с концерта фанатку за отказ осудить Россию

Светлана Лобода выгнала с концерта фанатку из-за отказа осудить Россию

Светлана Лобода. Обложка © Telegram / lobodaofficial

Светлана Лобода. Обложка © Telegram / lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода поругалась с поклонницей из-за её отказа осудить власти России. Скандал произошёл во время концерта артистки в Ереване, сообщает «НЕОПРА, БЛИН!».

Скандал на концерте Лободы в Ереване. Видео © Telegram / НЕОПРА, БЛИН!

Во время концерта Лобода позвала на сцену одну из зрительниц по имени Юлия. Артистка заявила, что та должна публично осудить действия российских властей, а услышав отказ, попросила девушку немедленно покинуть сцену.

«Если вы пришли ко мне на концерт, вы обязаны поддерживать мою позицию, в противном случае я вас попрошу уйти, разговаривать я с вами не хочу», — обиделась Лобода.

При этом в зале поддерживали Юлию и убеждали не поддаваться на провокации украинской певицы.

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Ранее Life.ru писал, что Светлана Лобода вновь запела на русском языке. Хотя ещё весной 2022 года встала на сторону Киева и перешла на украинский репертуар. В клипе артистка использовала цвета триколора, намекнув на своё желание вернуться в Россию. Однако прямых заявлений знаменитость не делала и по-прежнему продолжает поддерживать ВСУ.

Наталья Демьянова
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