«Вы обязаны поддерживать мою позицию»: Лобода выгнала с концерта фанатку за отказ осудить Россию

Украинская певица Светлана Лобода поругалась с поклонницей из-за её отказа осудить власти России. Скандал произошёл во время концерта артистки в Ереване, сообщает «НЕОПРА, БЛИН!».

Скандал на концерте Лободы в Ереване. Видео © Telegram / НЕОПРА, БЛИН!

Во время концерта Лобода позвала на сцену одну из зрительниц по имени Юлия. Артистка заявила, что та должна публично осудить действия российских властей, а услышав отказ, попросила девушку немедленно покинуть сцену.

«Если вы пришли ко мне на концерт, вы обязаны поддерживать мою позицию, в противном случае я вас попрошу уйти, разговаривать я с вами не хочу», — обиделась Лобода.

При этом в зале поддерживали Юлию и убеждали не поддаваться на провокации украинской певицы.