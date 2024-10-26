«Пусть бы ехала в Киев»: Лобода не смогла завлечь зрителей на концерт на Кипре

Светлана Лобода после того, как ей на 50 лет запретили въезд в РФ, переживает не самые лучшие времена. Певице, которая некогда пользовалась бешеным спросом у российских слушателей, приходится искать любые возможности для заработка за рубежом. Известно, что на днях знаменитость должна выступить на Кипре. Однако концерт может сорваться из-за разгоревшегося скандала, говорится на сайте MK.ru.

О том, что Лобода планирует выступить на Кипре, стало известно ещё в начале лета. Однако желающих послушать её хиты оказалось не так много. За два дня до концерта осталось огромное количество нераспроданных билетов. Цены на них варьируются от 69 до 239 евро. Возможно, организаторам придётся открыть двери для людей бесплатно, чтобы обеспечить аншлаг.

Предполагается, что российское население на Кипре отказывается идти на концерт Лободы из-за её заявления, опубликованного на сайте с билетами. Исполнительница уверяет, что часть средств с выступления пойдёт на поддержку Украины несмотря на то, что и там она объявлена персоной нон-грата.

«Если бы она топила за мир, казалась бы умнее», «Света погибает без России. Концерт на Кипре это показал: вся популярность оказалась дутой. Даже небольшой зал собрать не может!», «Спела песенку про «Твои глаза» и теперь возомнила себя властительницей мира. Пусть бы ехала в Киев и там бы поддерживала украинцев. Но не может: оттуда её гонят … тряпками!» — возмущаются русскоязычные киприоты в местных чатах.

К слову, продюсер Сергей Лавров также высказался о проблемах Лободы за рубежом. Он заявил, что сейчас у певицы нет «заказников». Она пытается выживать, устраивая кассовые концерты в Таиланде и других странах, однако они не приносят ей прежней прибыли.