Поднимал руку: Лобода впервые заговорила об отношениях с абьюзером

Певица Светлана Лобода призналась, что состояла в отношениях с абьюзером. В беседе с казахстанским телеведущим Тимуром Балымбетовым она сообщила, что ушла от тирана после того, как он поднял на неё руку.

Украинская артистка рассказала, что всё произошло 15 лет назад, в самом начале её карьеры. Отношения с абьюзером были не сладкими: избранник певицы чувствовал свою силу и манипулировал певицей, которая поначалу, в силу своих чувств, и не замечала давления.

"Ты в этот момент даже не чувствуешь, что находишься в какой-то ловушке. Что что-то идёт не так. Просто человек такой сильный, мощный, и у него столько манипуляций, что ты, пока ты не начинаешь об этом читать, слышать случаи, сравнивать, что твои истории похожи, ты даже не задумываешься об этом", — пояснила Лобода.