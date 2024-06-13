Поднимал руку: Лобода впервые заговорила об отношениях с абьюзером
Певица Лобода призналась, что ушла от абьюзера после избиения
Певица Светлана Лобода. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lobodaofficial
Певица Светлана Лобода призналась, что состояла в отношениях с абьюзером. В беседе с казахстанским телеведущим Тимуром Балымбетовым она сообщила, что ушла от тирана после того, как он поднял на неё руку.
Украинская артистка рассказала, что всё произошло 15 лет назад, в самом начале её карьеры. Отношения с абьюзером были не сладкими: избранник певицы чувствовал свою силу и манипулировал певицей, которая поначалу, в силу своих чувств, и не замечала давления.
"Ты в этот момент даже не чувствуешь, что находишься в какой-то ловушке. Что что-то идёт не так. Просто человек такой сильный, мощный, и у него столько манипуляций, что ты, пока ты не начинаешь об этом читать, слышать случаи, сравнивать, что твои истории похожи, ты даже не задумываешься об этом", — пояснила Лобода.
Певица приняла решение уйти от абьюзера после того, как он поднял на неё руку. Лобода призналась, что была не готова терпеть такое. Однако на этом сюрпризы со стороны экс-избранника не закончились: после этого он на протяжении долгого времени её шантажировал и пытался разрушить карьеру.
Напомним, после начала спецоперации украинская певица Светлана Лобода уехала из России. На чужбине певица не стеснялась в выражениях, говоря о россиянах, а также охотно раздавала автографы бойцам ВСУ. Потом артистка пообещала отказаться от русского языка, но быстро "дала заднюю", выпустив на нём новую песню. К слову, на своей родине певица уже стала изгоем.