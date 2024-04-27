"Он изменял ей": Брат убитой в Казахстане Нукеновой рассказал о её попытках уйти от мужа-тирана
Брат убитой в Казахстане Нукеновой рассказал о её попытках уйти от Бишимбаева
Салтанат Нукенова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aitym
Салтанат Нукенова незадолго до гибели пыталась уйти от гражданского мужа — бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева из-за его регулярных измен. Причём, как оказалось, экс-чиновник изменял супруге прямо в их квартире. Об этом рассказал брат Салтанат Аитбек Амангельды.
"Он ей изменил. Она приехала домой, увидела постель, на которой были ресницы, помада, тоналка. А в унитазе она увидела два использованных презерватива. В сентябре Салта ушла от Куандыка, в октябре уже жила отдельно от него", — поделился он в интервью блогеру Ане Ениной в шоу "Не женское дело".
Аитбек отметил, что его сестра была очень чистоплотной и брезгливой, поэтому он был уверен, что она никогда не простит измену. Однако уже в конце октября Салтанат прислала матери сообщение о том, что у них с Бишимбаевым состоялся второй никах (бракосочетание по мусульманским обрядам). Тогда семья девушки, мягко говоря, "офигела", вспоминает Аитбек. Несмотря на всё это, Бишимбаев сам обвинял в изменах свою супругу. Также он шантажировал Салтанат совместными интимными кадрами, которые ранее просил сделать "чисто для себя". В день трагедии Нукенова позвонила брату и сказала, что решила окончательно бросить мужа, так как устала от его измен и издевательств. До этого, как рассказал брат убитой, Салтанат восемь раз пыталась уйти от избранника.
Напомним, 9 ноября 2023 года экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев до смерти забил свою жену в ресторане в Астане. После он пытался замести следы содеянного. Судебное разбирательство продолжается до сих пор. Недавно в Казахстане приняли так называемый закон Салтанат, который ужесточает наказание за убийство, избиение и насильственные преступления против женщин и детей. Подробнее об этой ужасной истории убийства — в материале Life.ru.