"Он изменял ей": Брат убитой в Казахстане Нукеновой рассказал о её попытках уйти от мужа-тирана

"Он ей изменил. Она приехала домой, увидела постель, на которой были ресницы, помада, тоналка. А в унитазе она увидела два использованных презерватива. В сентябре Салта ушла от Куандыка, в октябре уже жила отдельно от него", — поделился он в интервью блогеру Ане Ениной в шоу "Не женское дело".

Аитбек отметил, что его сестра была очень чистоплотной и брезгливой, поэтому он был уверен, что она никогда не простит измену. Однако уже в конце октября Салтанат прислала матери сообщение о том, что у них с Бишимбаевым состоялся второй никах (бракосочетание по мусульманским обрядам). Тогда семья девушки, мягко говоря, "офигела", вспоминает Аитбек. Несмотря на всё это, Бишимбаев сам обвинял в изменах свою супругу. Также он шантажировал Салтанат совместными интимными кадрами, которые ранее просил сделать "чисто для себя". В день трагедии Нукенова позвонила брату и сказала, что решила окончательно бросить мужа, так как устала от его измен и издевательств. До этого, как рассказал брат убитой, Салтанат восемь раз пыталась уйти от избранника.