Лобода снова запела на русском языке и сняла клип в цветах российского флага

Некогда популярная в России украинская певица Светлана Лобода опубликовала песню на русском языке, хотя ещё весной 2022 года встала на сторону Украины и перешла на украинский репертуар.

Светлана Лобода в новом видеоклипе. Видео © VK / LOBODA

Гораздо интереснее языка оказались цвета, используемые в видеоряде. Фанаты сочли сочетание светлого воздушного платья, синего стадиона и красного гипса определённым знаком того, что артистка хотела бы вернуться в Россию. Однако прямо она никаких заявлений не делала и продолжает поддерживать ВСУ.

"Мне кажется, я могу всё, Без уговора ни в сём Бешеный ритм перегорит, То любит, то будет, но всё", — поёт Лобода в треке "Молодая".