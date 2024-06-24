Лобода снова запела на русском языке и сняла клип в цветах российского флага
Светлана Лобода в новом видеоклипе. Обложка © VK / LOBODA
Некогда популярная в России украинская певица Светлана Лобода опубликовала песню на русском языке, хотя ещё весной 2022 года встала на сторону Украины и перешла на украинский репертуар.
Светлана Лобода в новом видеоклипе. Видео © VK / LOBODA
Гораздо интереснее языка оказались цвета, используемые в видеоряде. Фанаты сочли сочетание светлого воздушного платья, синего стадиона и красного гипса определённым знаком того, что артистка хотела бы вернуться в Россию. Однако прямо она никаких заявлений не делала и продолжает поддерживать ВСУ.
"Мне кажется, я могу всё,
Без уговора ни в сём
Бешеный ритм перегорит,
То любит, то будет, но всё", — поёт Лобода в треке "Молодая".
Ранее Life.ru рассказывал, что Светлана Лобода столкнулась с хейтом со стороны украинской аудитории после того, как вновь стала петь на русском языке. Сама артистка отметила, что большая часть украинцев говорит на русском языке, также она отметила, что не хочет терять русскоязычную аудиторию.