Орбакайте, Темникова и ещё 4 звезды, кто не учился в музыкалке, но стал главным на сцене

Наличие диплома о высшем музыкальном образовании не всегда говорит о том, что артист обладает талантом или наоборот. На российской эстраде полно представителей с сильными голосами, но многие из них никогда не учились в музыкальных университетах. Их умения — это результат природного таланта и самообучения. Несмотря на это, певицы становятся фаворитами публики, билеты на их концерты скупаются за считаные часы — и никто не догадается, что заветной «корочки» никогда и не было. Life.ru подготовил список, в который вошли шесть популярных певиц.

Анна Седокова

Анна Седокова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Одна из бывших солисток культовой группы «ВИА Гра» родилась в Киеве в 80-х, куда её родители перебрались из Томска. Анна с детства увлекалась музыкой и танцами, ей нравилось выступать на сцене. Как выяснилось, Седокова какое-то время посещала музыкальную школу. Из-за непростого детства от этого увлечения пришлось отказаться. Уже в 15 лет девушка устроилась на работу и совмещала её с учебой, кстати, удачно, так как окончила общеобразовательную школу с отличием. После будущая звезда поступила в университет, но не в музыкальный, а на факультет «Актёр и ведущий телевидения». Сейчас Анна Седокова является одной из самых сексуальных певиц российского шоубиза — с огромным бэкграундом после ухода из коллектива Меладзе.

Нюша

Певица Нюша. Фото © ТАСС / Пётр Быстров

«Вою на луну» или «Только не беги» — эти и другие хиты когда-то исполнила юная певица Анна Шурочкина (позже — певица Нюша). Девушка росла в музыкальной семье: мама участница рок-группы, а папа был когда-то участником популярного коллектива «Ласковый май», позже — продюсер. Отсюда понятно, откуда у девочки появилась любовь к музыке. Нюша с детства писала песни, занималась музыкальной теорией и немного умела играть на пианино. Полноценного музыкального образования девушке не удалось получить, зато удалось попасть на шоу «СТС зажигает суперзвезду», где все были в восторге от её уникального голоса. После был конкурс «Новая волна», который стал толчком для карьеры. Сегодня Нюша продолжает радовать поклонников концертами и новыми треками.

Певица Глюкоза

Певица Наталья Ионова (Глюкоза). Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Глюкоза, или Наталья Чистякова-Ионова, ещё с детства проявляла любовь к творчеству и искусству. У певицы был шанс окончить музыкальную школу, когда в семь лет она поступила в одну из таких на класс фортепиано, но буквально через год рвение у девочки закончилось — и она забросила это дело. Несмотря на это, творческий с детства ребёнок посещал различные кружки и секции: от балета до шахмат. В 11 лет Наташе удалось пройти кастинг в знаменитый детский тележурнал «Ералаш». С 13 лет девочка начала сниматься в кино. Для одной из кинокартин музыку тогда писал популярный продюсер и композитор Макс Фадеев. Именно он помог начать Наташе музыкальную карьеру без профессионального образования, а уже в 2001 году девушка выпустила первый альбом под псевдонимом Глюкоза, который помог ей завоевать любовь слушателей.

Елена Темникова

Елена Темникова. Фото © ТАСС / Владимир Андреев

Экс-участница группы «Серебро» добилась огромных успехов в музыке, например третье место на Евровидении или отсутствие фонограммы на концертах. Но мало кто знает, что девушка лишь пыталась когда-то получить музыкальное образование. В детстве Лена занималась в музыкальной школе по классу скрипки, но так и не окончила её. Несмотря на это, Темникова обучилась певческому мастерству и уже в юности занимала призовые места на конкурсах. Толчком в карьере певицы стало участие в «Фабрике звёзд». Это шоу помогло Елене Темниковой обрести популярность и стать узнаваемой артисткой. Сейчас певица активно развивается в сольной карьере и радует поклонников новыми хитами.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Исполнительница родилась в Москве в семье начинающей тогда певицы Аллы Пугачёвой и артиста Миколаса Орбакаса. Кристина с самого детства активно выступала на сцене и снималась в кино. Музыкального образования у девушки не было, но благодаря связям влиятельной мамы найти своё «место под солнцем» всё же удалось. Орбакайте не унаследовала такой же сильный голос, как у Примадонны, но зато она всегда обладала артистизмом, пластичностью и умением расположить к себе. Благодаря этим положительным качествам певица уже много лет радует фанатов новыми хитами и альбомами.

Ани Лорак

Ани Лорак. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Закрывает список вокалисток без образования артистка, чьё имя стало синонимом яркого, запоминающегося голоса и блистательных шоу. Её история — это вдохновляющий пример того, как природный талант, упорство и целеустремлённость способны преодолеть любые преграды, даже отсутствие формального музыкального образования. Детство Лорак прошло в интернате, где она находила успокоение в музыке до того момента, пока не смогла победить в конкурсе «Утренняя звезда». Эта победа не только принесла ей признание, но и открыла двери в мир профессиональной музыки, обеспечив подписание первого контракта. Дальнейший взлёт Ани Лорак был стремительным. Шаг за шагом, концерты за концертами — она покорила украинскую сцену, затем российскую и зарубежные рынки. Удивительно, но всё это достигнуто без традиционного музыкального образования. Её успех — это триумф самообразования, бесконечной практики и, конечно, исключительного таланта.