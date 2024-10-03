«Она главный преступник?!» Катя Гордон созвала россиян на защиту Лерчек от «дичи в стиле НКВД»
Гордон призвала поддержать Лерчек из-за дела, несмотря на выплату 900 млн долгов
Валерия Чекалина. Фото © Telegram / Лерчек теперь тут
Екатерина Гордон, предоставляющая адвокатские услуги блогерше Валерии Чекалиной, в соцсетях разразилась гневными комментариями в адрес правоохранительных органов за их политику в отношении Лерчек. По словам адвоката, её подзащитная всячески сотрудничала со следствием, но давление на неё только увеличивали.
Гордон призвала всех выступить в поддержку Лерчек, которой пришлось после обвинения в неуплате налогов выплатить ФНС баснословные 900 миллионов рублей. При этом сумму она не сокращала и не оспаривала. Сотрудничество со следствием и выплата долга позволили Чекалиной остаться на свободе в то время, как её коллега по цеху Елена Блиновская, вину не признавала и в итоге находится в СИЗО.
Адвокат шокирована тем, что из Лерчек делают «главного преступника» России, которые разрушают страну. Катя Гордон заявила, что из задержания блогерши устроили дичь в стиле НКВД. По её словам, у Лерчек нет никаких эмиратской недвижимости, а если какие-то деньги и выводились на зарубежные счета, то делалось это с целью её обокрасть. ОМОН вломился к ней в арендуемый
«Я хочу обратиться к главе МВД Колокольцеву, я хочу обратиться ко всем нашим уважаемым людям, которые, на мой взгляд, делают всё, чтобы российский человек просто не хотел вообще никак взаимодействовать с правоохранительными органами. Потому что сотрудничаешь ты — не сотрудничаешь. Выплачиваешь ты долги ФНС или не выплачиваешь, ты всё равно в говне и всё равно под прицелом», — негодует юрист.
Напомним, что в МВД возбудили против Лерчек и её экс-супруга новое уголовное дело. Их подозревают в переводе валюты с использованием подложных документов. В их домах правоохранители провели обыски, а допрос Артёма Чекалина продлился более 15 часов, сегодня суд изберёт ему меру пресечения. В Сети также появилось видео обысков жилища Чекалиных.