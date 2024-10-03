«‎Она главный преступник?!» Катя Гордон созвала россиян на защиту Лерчек от «дичи в стиле НКВД»

Екатерина Гордон, предоставляющая адвокатские услуги блогерше Валерии Чекалиной, в соцсетях разразилась гневными комментариями в адрес правоохранительных органов за их политику в отношении Лерчек. По словам адвоката, её подзащитная всячески сотрудничала со следствием, но давление на неё только увеличивали.

Гордон призвала всех выступить в поддержку Лерчек, которой пришлось после обвинения в неуплате налогов выплатить ФНС баснословные 900 миллионов рублей. При этом сумму она не сокращала и не оспаривала. Сотрудничество со следствием и выплата долга позволили Чекалиной остаться на свободе в то время, как её коллега по цеху Елена Блиновская, вину не признавала и в итоге находится в СИЗО.

Адвокат шокирована тем, что из Лерчек делают «‎главного преступника» России, которые разрушают страну. Катя Гордон заявила, что из задержания блогерши устроили дичь в стиле НКВД. По её словам, у Лерчек нет никаких эмиратской недвижимости, а если какие-то деньги и выводились на зарубежные счета, то делалось это с целью её обокрасть. ОМОН вломился к ней в арендуемый