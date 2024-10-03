«Лицом вниз»: МВД показало видео обысков дома у блогеров Лерчек и Артёмчека

Блогеры Валерия и Артём Чекалины подозреваются в выводе из России более 250 млн рублей с использованием подложных документов. Об этом сообщило МВД и показало видео обысков в домах экс-супругов. Судя по всему, дверь в квартиру Артёмчека даже пришлось начать ломать, но позже он всё же открыл правоохранителям сам.