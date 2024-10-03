«Лицом вниз»: МВД показало видео обысков дома у блогеров Лерчек и Артёмчека
МВД: Блогеры Чекалины подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Блогеры Валерия и Артём Чекалины подозреваются в выводе из России более 250 млн рублей с использованием подложных документов. Об этом сообщило МВД и показало видео обысков в домах экс-супругов. Судя по всему, дверь в квартиру Артёмчека даже пришлось начать ломать, но позже он всё же открыл правоохранителям сам.
По версии следователей, Чекалины с бизнес-партнёром продавали россиянам в Сети фитнес-марафон, а договоры заключали с иностранными юридическими лицами, оплата поступала на счета зарубежного банка.
«В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Ирины Волк.
Обыск и задержание Валерии и Артёма Чекалиных. Видео © Telegram/Ирина Волк
По предварительным данным, только за полгода блогеры вывели из РФ таким образом более 250 миллионов рублей.
Напомним, ранее МВД возбудило новое дело в отношении Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина. Им вменяется перевод валюты с использованием подложных документов. В домах Артёма и Валерии провели обыски. Допрос Артёмчека длился более 15 часов, а сегодня ему изберут меру пресечения.
Telegram/Ирина Волк