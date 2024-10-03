Юрист оценил шансы Лерчек и Артёмчека отправиться в СИЗО Юрист Хаминский: Лерчек и Артём Чекалин, скорее всего, избегут ареста в СИЗО 3 октября, 09:36 Артём и Валерия Чекалины. Обложка © Telegram / Lerchek теперь тут

Блогеры Валерия и Артём Чекалины, которых подозревают в нелегальном переводе за рубеж более 251 миллиона рублей, скорее всего избегут ареста в СИЗО. Однако в этом деле могут появиться и отягчающие обстоятельства, которые «откроют» экс-супругам путь в следственный изолятор. Об этом Life.ru рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, обычно задержание на 48 часов происходит для того, чтобы определить процессуальный статус фигуранта, предъявить обвинение и решить вопрос с мерой пресечения. В этот же период активно проводятся допросы свидетелей и даётся оценка изъятым предметам и документам. Это позволяет точнее определиться с квалификацией инкриминируемых деяний.

«Несмотря на то, что преступление характеризуется как тяжкое, оно, согласно ст. 108 УПК РФ, относится к так называемым предпринимательским составам. Это значит, что по общему правилу обвиняемые не должны подвергаться аресту. Исключениями является отсутствие постоянного место жительства, нарушение режима более мягкой меры пресечения или факт сокрытия от суда и следствия. Ни под один из этих критериев Чекалины не подпадают, но это не означает, что их миновал риск отправиться в СИЗО», — говорит собеседник Life.ru.

По его словам, следователи могут найти и иные составы преступлений в действиях фигурантов. Например, если будет установлено, что блогеры имели несанкционированеый доступ к системе электронных платежей, им с большой долей вероятности предъявят обвинение по ст. 187 УК РФ, которая не является предпринимательской и открывает прямой путь в следственный изолятор. При таких обстоятельствах Чекалиным останется уповать на то, что суд примет во внимание наличие у них трёх несовершеннолетних детей, добавил юрист.

Что же касается наказания за вменяемое блогерам преступление, то, по словам Хаминского, в случае доказанной вины экс-супругам может грозить до 10 лет лишения свободы.