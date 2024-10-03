Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 07:34

Лерчек с Артёмчеком вменяют вывод более 250 миллионов через Дубай

Чекалиных задержали по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 млн рублей

Лерчек и Артём Чекалин. Фото © Telegram / Лерчек теперь тут

Лерчек и Артём Чекалин. Фото © Telegram / Лерчек теперь тут

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) была задержана вместе со своим бывшим мужем Артёмом Чекалиным, их подозревают в нелегальном переводе за рубеж суммы в размере более 251 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Валерия и Артём Чекалины задержаны на 48 часов. Третий фигурант Роман Вишняк также задержан на этот срок. Они официально признаны подозреваемыми по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ», — уточнил собеседник агентства.

«Стукач» мог оклеветать блогершу Лерчек перед МВД и обмануть на 20 млн
«Стукач» мог оклеветать блогершу Лерчек перед МВД и обмануть на 20 млн

Напомним, что Лерчек и её бывший муж Артём Чекалин обвиняются в переводе средств по незаконным документам. В их жилищах были проведены обыски. Чекалину может провести пять лет за решёткой за вывод средств с марафонов через Дубай, будет ли он помещён под арест, станет понятно после допроса. Мера пресечения для него будет избрана сегодня во время заседания Троицкого районного суда Москвы.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Мошенничество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров