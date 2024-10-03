Лерчек с Артёмчеком вменяют вывод более 250 миллионов через Дубай

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) была задержана вместе со своим бывшим мужем Артёмом Чекалиным, их подозревают в нелегальном переводе за рубеж суммы в размере более 251 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.