Лерчек с Артёмчеком вменяют вывод более 250 миллионов через Дубай
Чекалиных задержали по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 млн рублей
Лерчек и Артём Чекалин. Фото © Telegram / Лерчек теперь тут
Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) была задержана вместе со своим бывшим мужем Артёмом Чекалиным, их подозревают в нелегальном переводе за рубеж суммы в размере более 251 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Валерия и Артём Чекалины задержаны на 48 часов. Третий фигурант Роман Вишняк также задержан на этот срок. Они официально признаны подозреваемыми по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ», — уточнил собеседник агентства.
Напомним, что Лерчек и её бывший муж Артём Чекалин обвиняются в переводе средств по незаконным документам. В их жилищах были проведены обыски. Чекалину может провести пять лет за решёткой за вывод средств с марафонов через Дубай, будет ли он помещён под арест, станет понятно после допроса. Мера пресечения для него будет избрана сегодня во время заседания Троицкого районного суда Москвы.