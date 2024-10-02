«Стукач» мог оклеветать блогершу Лерчек перед МВД и обмануть на 20 млн Экс-сотрудник Чекалиных отрицает, что оговорил их перед МВД и обманул на 20 млн 2 октября, 13:40 Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Блогершу Лерчек (Велерию Чекалину) и её бывшего мужа Артёма Чекалина мог сдать правоохранителям экс-сотрудник, который якобы устраивал в их компанию «Би Фит» мёртвых душ и получал за них зарплату. Таким способом мужчина мог обокрасть Чекалиных минимум на 20 миллионов рублей, пишет Mash со ссылкой на источники.

Сам «стукач‎» всё отрицает. По его словам, он никогда не давал показания против Чекалиных, хотя они как раз очень сильно подставили его, передав в управление ему фирму «Би Фит», на балансе которой оказалась куча долгов. Мужчина признался, что конфликты с боссами у него действительно были.

«Это очень богатые люди со связями. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Они со мной поступили по-скотски, как поступают со всеми. Они меня подставили: дали компанию с 230 миллионами долгов, что было скрыто по бухгалтерии. За этот год я всё оплатил поставщикам, включая наше государство», — утверждает он.

По его словам, даже когда на Чекалиных завели уголовное дело, он продолжал работать, так как обещал помочь им в трудный период, после чего ушёл по собственному желанию.

Авторы Татьяна Миссуми