«Стукач» мог оклеветать блогершу Лерчек перед МВД и обмануть на 20 млн
Экс-сотрудник Чекалиных отрицает, что оговорил их перед МВД и обманул на 20 млн
Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Блогершу Лерчек (Велерию Чекалину) и её бывшего мужа Артёма Чекалина мог сдать правоохранителям экс-сотрудник, который якобы устраивал в их компанию «Би Фит» мёртвых душ и получал за них зарплату. Таким способом мужчина мог обокрасть Чекалиных минимум на 20 миллионов рублей, пишет Mash со ссылкой на источники.
Сам «стукач» всё отрицает. По его словам, он никогда не давал показания против Чекалиных, хотя они как раз очень сильно подставили его, передав в управление ему фирму «Би Фит», на балансе которой оказалась куча долгов. Мужчина признался, что конфликты с боссами у него действительно были.
«Это очень богатые люди со связями. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Они со мной поступили по-скотски, как поступают со всеми. Они меня подставили: дали компанию с 230 миллионами долгов, что было скрыто по бухгалтерии. За этот год я всё оплатил поставщикам, включая наше государство», — утверждает он.
По его словам, даже когда на Чекалиных завели уголовное дело, он продолжал работать, так как обещал помочь им в трудный период, после чего ушёл по собственному желанию.
Напомним, в марте 2023 года Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Также им вменили отмывание денег. Чета Чекалиных возместила 311 миллионов рублей по своему делу, но суд назначил максимальный штраф в 40% от указанной суммы. Сегодня стало известно, что на Чекалиных завели новое уголовное дело. Однако МВД не будет просить суд об аресте обвиняемых. Как уже писал Mash, Лерчек и её мужа мог сдать полиции обиженный сообщник, с которым блогеры не поделились деньгами.