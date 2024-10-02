Юрист – о новом уголовном деле Лерчек: Вероятность более печального исхода высока Юрист Вепренцева не исключила серьёзного наказания для Лерчек и её экс-мужа 2 октября, 09:40 Блогеры Валерия и Артём Чекалины. © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ler_chek

Несмотря на то, в марте 2024 года уголовное дело блогеров Артёма и Валерии (Лерчек) Чекалиных об отмывании денег было закрыто, следователи могут возобновить его в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. В этом случае снова придётся пройти весь процесс, начиная с расследования до нового судебного заседания. Об этом Life.ru рассказала основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева, комментируя новую уголовку бывших супругов.

Сейчас в отношении блогеров заведено новое дело о совершении валютных операций с использованием подложных документов. По словам Вепренцевой, эта статья предусматривает наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок до 3 лет. Однако в этом случае можно говорить о рецидиве или повторном обвинении по уголовному процессу.

«Пока будем следить за развитием событий, но уже сейчас можно сказать, что высока вероятность более печального исхода, нежели в первом деле. И если вскроются новые обстоятельства по предыдущему случаю, то сроки могут соединить и увеличить», — отмечает эксперт.

Также, по словам юриста, несмотря на развод, Чекалиных могут привести на скамью подсудимых вместе, поскольку операции, которые попали под уголовку, совершались в законном браке.