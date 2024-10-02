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2 октября, 06:21

На Лерчек и Артёма Чекалина завели новое уголовное дело, к ним нагрянули с обысками

SHOT: Против Лерчек и Артёма Чекалина возбуждено новое уголовное дело

Артём Чекалин и Валерия Чекалина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

Артём Чекалин и Валерия Чекалина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

МВД возбудило дело в отношении блогерши блогер Лерчек (Валерии Чекалиной) и её уже бывшего мужа Артёма Чекалина за перевод валюты с использованием подложных документов. В их домах и квартирах провели обыски, сообщает SHOT.

Речь идёт об уголовном деле по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Артём сейчас находится в отделе полиции. По данным телегра-канала, силовики подозревают чету в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов через банк в Дубае. Предварительно, операции совершались по фальшивым документам.

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Напомним, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Также им вменили отмывание денег. В мае чета Чекалиных возместила 311 миллионов рублей по своему делу, но суд назначил максимальный штраф в 40% от указанной суммы. В конце ноября стало известно, что Валерия и Артём погасили все долги перед налоговой, а сегодня появилась информация, что Лерчек вернулась в соцсети, сняв полное пафоса видео. Налоговая «поздравила» блогершу новым долгом.

Андрей Бражников
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