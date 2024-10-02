На Лерчек и Артёма Чекалина завели новое уголовное дело, к ним нагрянули с обысками

МВД возбудило дело в отношении блогерши блогер Лерчек (Валерии Чекалиной) и её уже бывшего мужа Артёма Чекалина за перевод валюты с использованием подложных документов. В их домах и квартирах провели обыски, сообщает SHOT .

Речь идёт об уголовном деле по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Артём сейчас находится в отделе полиции. По данным телегра-канала, силовики подозревают чету в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов через банк в Дубае. Предварительно, операции совершались по фальшивым документам.