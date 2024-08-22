«Будем искать мне жену»: Раскрывший новую пассию Чекалин озадачил подписчиков необычным предложением

Личность первой после развода с Валерией пассии Артём раскрыл лишь 17 августа. Однако Сенацкая не вызвала у фолловеров Чекалина восторга. Юзеры завалили комментарии Нади нелестными сообщениями, прозвав девушку «Лерчеком с «Алиэкспресс». Бизнесмен предпочёл не вступаться за новую спутницу.

«Последние дни очень активно обсуждается моя личная жизнь. И знаете, мне пришла в голову идея. Давайте теперь подписчики — им же виднее — будут помогать мне выбирать женщину или даму сердца. Потому что что ни женщина, то эскортница, то проститутка. Если вам виднее, то теперь будет выбор за вами. Будем вместе искать мне жену», — заявил Артём в сторис.