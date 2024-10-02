В Госдуме напомнили Лерчек и её экс-мужу про рецидив и умную налоговую Депутат Делягин назвал серьёзным преступление, в котором подозревают Чекалиных 2 октября, 09:22 Блогеры Артем и Валерия Чекалины. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с корреспондентом Life.ru прокомментировал новое дело, возбуждённое в отношении блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) и её уже бывшего мужа Артёма Чекалина. По словам парламентария, в этом случае уже имеет место «рецидив», поэтому мера пресечения для блогеров может быть более жёсткой, чем ранее.

«Здесь нужно иметь в виду, что имеет место рецидив, это всегда отягчающее обстоятельство. И во-вторых, это сложное преступление, и основной состав — это подлог документов. Одно дело — если человек забыл заплатить налоги... но когда человек сознательно идёт на подделку документов — это серьёзно. Человек себе создал проблему», — отметил Делягин.

Депутат Михаил Делягин назвал серьёзным преступление, в котором подозревают Чекалиных. Видео © Life.ru

Он также напомнил блогерам, что в России очень умная налоговая служба, и шутить с ней он не советует никому.

Авторы Александра Вишнякова