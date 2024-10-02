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Регион
2 октября, 07:33

До 5 лет колонии грозит Артёму Чекалину за вывод денег за марафоны через Дубай

До 5 лет колонии грозит блогеру Артёму Чекалину за вывод денег за марафоны через Дубай. После допроса будет решаться вопрос о его аресте, пишет SHOT.

Предварительно, именно Артём придумал схему с оплатой через дубайский банк. Интересно, что перед началом нового уголовного преследования блогер внезапно начал ездить в зону СВО с гуманитаркой. А незадолго до этого Чекалин был замечен на роскошной свадьбе блогера Никиты Серовски на Алтае с новой 24-летней пассией.

Блогерше Лерчек и Артёму Чекалину разъяснили шансы угодить в СИЗО из-за нового дела
Блогерше Лерчек и Артёму Чекалину разъяснили шансы угодить в СИЗО из-за нового дела

Напомним, ранее МВД возбудило новое дело в отношении блогерши блогер Лерчек (Валерии Чекалиной) и её уже бывшего мужа Артёма Чекалина. Им вменяется перевод валюты с использованием подложных документов. В их домах и квартирах провели обыски.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Александра Вишнякова
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