До 5 лет колонии грозит Артёму Чекалину за вывод денег за марафоны через Дубай

До 5 лет колонии грозит блогеру Артёму Чекалину за вывод денег за марафоны через Дубай. После допроса будет решаться вопрос о его аресте, пишет SHOT.

Предварительно, именно Артём придумал схему с оплатой через дубайский банк. Интересно, что перед началом нового уголовного преследования блогер внезапно начал ездить в зону СВО с гуманитаркой. А незадолго до этого Чекалин был замечен на роскошной свадьбе блогера Никиты Серовски на Алтае с новой 24-летней пассией.