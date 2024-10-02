Блогерше Лерчек и Артёму Чекалину разъяснили шансы угодить в СИЗО из-за нового дела
В МВД решили не просить суд об аресте блогерши Лерчек и Чекалина по новому делу
Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Следователи МВД, которые ведут новое уголовное дело в отношении блогерши Лерчек (Велерии Чекалиной) и её бывшего мужа Артёма Чекалина, не станут просить об их аресте. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«В настоящее время дело возбуждено по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ. По ней, в принципе, не назначают меру пресечения в виде заключения под стражу, таковы требования закона. Поэтому следователи МВД, которые ведут дело, не будут выходить в суд с ходатайством об аресте Лерчек и ее экс-супруга», — уточнил собеседник агентства, отметив, что вменяемая им статья предусматривает максимальное наказание в виде трёх лет лишения свободы.
Напомним, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Также им вменили отмывание денег. В мае чета Чекалиных возместила 311 миллионов рублей по своему делу, но суд назначил максимальный штраф в 40% от указанной суммы. В конце ноября стало известно, что Валерия и Артём погасили все долги перед налоговой, а сегодня появилась информация, что Лерчек вернулась в соцсети, сняв полное пафоса видео. Налоговая «поздравила» блогершу новым долгом. Сегодня стало известно, что на Чекалиных завели новое уголовное дело.