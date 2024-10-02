Блогерше Лерчек и Артёму Чекалину разъяснили шансы угодить в СИЗО из-за нового дела

Следователи МВД, которые ведут новое уголовное дело в отношении блогерши Лерчек (Велерии Чекалиной) и её бывшего мужа Артёма Чекалина, не станут просить об их аресте. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время дело возбуждено по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ. По ней, в принципе, не назначают меру пресечения в виде заключения под стражу, таковы требования закона. Поэтому следователи МВД, которые ведут дело, не будут выходить в суд с ходатайством об аресте Лерчек и ее экс-супруга», — уточнил собеседник агентства, отметив, что вменяемая им статья предусматривает максимальное наказание в виде трёх лет лишения свободы.