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2 октября, 11:29

Схемы Лерчек и Артёмчека по отмыву миллионов вскрыл «обиженный» сообщник

Mash: Чекалиных полиции сдал подельник, которому они не заплатили

Артём и Валерия Чекалины. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Артём и Валерия Чекалины. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Блогершу Лерчек и её бывшего супруга Артёма Чекалина сдал полиции один из наёмных работников, которому не заплатили обещанное. Тот воспринял такое отношение близко к сердцу и обратился к правоохранителям, поведав им, как Чекалины отправляли средства в ОАЭ и кто им в этом помогал. Известно, что совладелец косметической фирмы «Летик Мейкап» — Роман Вишняк и гражданин Украины, пишет Mash.

Как выяснил телеграм-канал, Вишняк оказывал Лерчек и её бывшему мужу помощь с обналичиванием денег через марафоны в Эмиратах, потом эти средства переводились на зарубежные счета. Всё это он проворачивал вместе с Артёмом, когда тот приезжал в Дубай. Схема работала до весны 2024 года, пока Чекалины не решили развестись. За это время Вишняк, у которого, к слову есть и гражданство США, помог паре вывести порядка миллиона долларов за этот год и ещё 250 миллионов рублей два года назад.

Также источник полиции рассказал о роли в схеме украинца из Одессы по имени Денис Смирно — айтишника, обладавшего доступом к оплатам за марафоны. С ним Чекалины работали ещё до того, как началась спецоперация на Украине. Информатор, имя которого не называется, был третьим сообщником в этих махинациях. Предположительно, он решил вскрыть схему, после того, как ему не оплатили его труд.

Сотрудники силовых структур и налоговой подняли бухгалтерию компаний ООО «Би Фит», «Летик Мейкап» а также индивидуальных предпринимательств Чекалиных, где выявили переводы за границу и уклонение от уплаты налогов. Теперь Артёму и Валерии светит по 10 лет колонии. Mash также сообщает, что у Чекалиных была отработанная хитрость и в отношении акции «Колесо фортуны» в «Летик»: до 2022 года закупки призов проводились уже после розыгрыша, а промо-товары проходили через бухгалтерию не как подарки, а попросту списывались.

В Госдуме напомнили Лерчек и её экс-мужу про рецидив и умную налоговую
В Госдуме напомнили Лерчек и её экс-мужу про рецидив и умную налоговую

Напомним, что МВД завело новое уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и её бывшего супруга Артёма Чекалина. Их обвиняют в переводе валюты по поддельным документам. Дома и квартиры подозреваемых обыскали. Сообщалось, что Артёму Чекалину может грозить пять лет тюрьмы за вывод средств с марафонов через Дубай, будет ли он помещён под арест, станет понятно после допроса.

Юрий Лысенко
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