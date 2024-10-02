Схемы Лерчек и Артёмчека по отмыву миллионов вскрыл «обиженный» сообщник

Блогершу Лерчек и её бывшего супруга Артёма Чекалина сдал полиции один из наёмных работников, которому не заплатили обещанное. Тот воспринял такое отношение близко к сердцу и обратился к правоохранителям, поведав им, как Чекалины отправляли средства в ОАЭ и кто им в этом помогал. Известно, что совладелец косметической фирмы «Летик Мейкап» — Роман Вишняк и гражданин Украины, пишет Mash.

Как выяснил телеграм-канал, Вишняк оказывал Лерчек и её бывшему мужу помощь с обналичиванием денег через марафоны в Эмиратах, потом эти средства переводились на зарубежные счета. Всё это он проворачивал вместе с Артёмом, когда тот приезжал в Дубай. Схема работала до весны 2024 года, пока Чекалины не решили развестись. За это время Вишняк, у которого, к слову есть и гражданство США, помог паре вывести порядка миллиона долларов за этот год и ещё 250 миллионов рублей два года назад.

Также источник полиции рассказал о роли в схеме украинца из Одессы по имени Денис Смирно — айтишника, обладавшего доступом к оплатам за марафоны. С ним Чекалины работали ещё до того, как началась спецоперация на Украине. Информатор, имя которого не называется, был третьим сообщником в этих махинациях. Предположительно, он решил вскрыть схему, после того, как ему не оплатили его труд.