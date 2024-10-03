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3 октября, 06:23

Суд сегодня рассмотрит вопрос о мере пресечения блогеру Артёмчеку за отмывание миллионов

Меру пресечения Артёму Чекалину изберут сегодня в Троицком районном суде Москвы

Лерчек и Артём Чекалины. Обложка © Telegram / ler_chek_official

Лерчек и Артём Чекалины. Обложка © Telegram / ler_chek_official

Меру пресечения Артёму Чекалину изберут сегодня в Троицком районном суде Москвы. По данным SHOT, следователь будет просить о домашнем аресте.

Бывший супруг блогерши Лерчек Артём Чекалин находится в отделе полиции в Москве, его допрашивали более 15 часов.

Схемы Лерчек и Артёмчека по отмыву миллионов вскрыл «обиженный» сообщник
Схемы Лерчек и Артёмчека по отмыву миллионов вскрыл «обиженный» сообщник

Напомним, что Валерию Чекалину (настоящее имя блогерши Лерчек) и её бывшего супруга Артёма Чекалина обвиняют в переводе валюты по поддельным документам. Дома и квартиры подозреваемых обыскали. Чекалину может грозить пять лет тюрьмы за вывод средств с марафонов через Дубай, будет ли он помещён под арест, станет понятно после допроса.

Андрей Бражников
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