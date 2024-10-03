Суд сегодня рассмотрит вопрос о мере пресечения блогеру Артёмчеку за отмывание миллионов
Меру пресечения Артёму Чекалину изберут сегодня в Троицком районном суде Москвы
Лерчек и Артём Чекалины. Обложка © Telegram / ler_chek_official
Меру пресечения Артёму Чекалину изберут сегодня в Троицком районном суде Москвы. По данным SHOT, следователь будет просить о домашнем аресте.
Бывший супруг блогерши Лерчек Артём Чекалин находится в отделе полиции в Москве, его допрашивали более 15 часов.
Напомним, что Валерию Чекалину (настоящее имя блогерши Лерчек) и её бывшего супруга Артёма Чекалина обвиняют в переводе валюты по поддельным документам. Дома и квартиры подозреваемых обыскали. Чекалину может грозить пять лет тюрьмы за вывод средств с марафонов через Дубай, будет ли он помещён под арест, станет понятно после допроса.