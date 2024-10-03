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2 октября, 21:33

Полиция более 15 часов допрашивает Артёма Чекалина из-за махинаций с деньгами

Бывший супруг блогерши Лерчек Артём Чекалин находится на допросе в отделе полиции в Москве уже более 15 часов. Там же присутствует и его адвокат.

Артём Чекалин в офисе полиции на допросе. Видео © Life.ru

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Напомним, что Валерию Чекалину (настоящее имя блогерши Лерчек) и её бывшего супруга Артёма Чекалина обвиняют в переводе валюты по поддельным документам. Дома и квартиры подозреваемых обыскали. Чекалину может грозить пять лет тюрьмы за вывод средств с марафонов через Дубай, будет ли он помещён под арест, станет понятно после допроса.

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Кадр видео Life.ru

Артур Лапсаков
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