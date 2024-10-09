Месси выпустил свой первый парфюм за 105 долларов

Свою собственную линейку парфюма Messi Fragrances выпустил аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Флакон можно будет приобрести у мировых розничных продавцов.

Лионель Месси выпустил собственную линейку парфюма. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leomessi

«Я очень рад представить мой первый парфюм. Он доступен у ведущих мировых розничных продавцов парфюмерии. Надеюсь, вам понравится», — написал футболист в своих соцсетях.

В верхние ноты аромата добавили свежий кардамон, хрустящий яблочный лист, дикий кипарис, а в нижние — кожу Natureprint, корень французского ириса и лаванду. К базовым нотам отнесли кедр Вирджинии, ваниль и пачули.

Философия бренда заключается в создании аромата, который олицетворяет многогранность личности Месси, подчеркивая его «скромность, глубину и непреклонную подлинность». Аромат Leo Messi Eau De Parfum можно будет приобрести с 10 октября за 105 долларов (10 тысяч рублей) Также есть подарочный набор, который стоит 120 долларов (почти 12 тысяч рублей).

Кстати, у футболистов давно наблюдается большое желание выпускать какие-либо ароматы. Так, 2005 году свою линейку ароматов запустил англичанин Дэвид Бекхэм. Первый аромат спортсмена назывался Instinct. Парфюмерный флешмоб подхватил португалец Криштиану Роналду, который выпустил туалетную воду Cristiano Ronaldo Legacy в 2015 году. Теперь очередь дошла до Месси.