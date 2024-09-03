Блогерша раскрыла 3 бьюти-привычки, чтобы благоухать как роза без дорогого парфюма

Не все любят пользоваться духами из-за стойких запахов, которые могут преследовать в течение всего дня. Приятного аромата от тела можно добиться и другими способами. Что именно надо делать, рассказала «Вечерней Москве» бьюти-блогерша Рия Горбунова.

По словам эксперта, следует включить в свой рацион больше зелёных овощей и свежих фруктов. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами и помогают поддерживать здоровье кожи и улучшать общий запах тела.

«Зелень и овощи, такие как шпинат и брокколи, а также фрукты, такие как яблоки и апельсины, способствуют детоксикации организма и помогают предотвратить неприятные запахи, улучшая запах пота», — рассказала Горбунова.

Кроме того, для здоровья кожи надо регулярно использовать увлажняющие кремы и лосьоны. В таком случае тело будет меньше подвержено раздражениям и может эффективнее справляться с выработкой пота. Сухость может стать питательной средой для бактерий и паразитов.

Немаловажную роль в этом вопросе также играет вода. Она выводит токсины и предотвращает их концентрацию в поте, из-за чего он становится не таким пахучим. Гидратация оказывает влияние на работу всех систем организма и помогает поддерживать естественный запах свежим и приятным.