"Это нормальное явление": Названы лучшие средства в борьбе с потом

Жара, отсутствие кондиционеров в общественных местах и большое скопление людей запросто приводят к повышенному потоотделению. О том, как прекратить потеть или хотя бы добиться того, чтобы перестать пахнуть, рассказала aif.ru врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук, заместитель декана лечебного факультета РНИМУ Оксана Минкина.

Пот — это абсолютно нормальное явление, благодаря которому охлаждается наше тело. Данный процесс относится к достаточно важной системе организма — терморегуляции. Обычно он зависит от деятельности различных микроорганизмов, которые обитают на коже человека и наслаждаются обильным потоотделением. Потовые железы максимально сконцентрированы в области лица, ладоней, ступней и подмышечных впадин, объяснила медик.

По словам специалиста, совсем избавляться от таких способностей тела не стоит. Помочь с не самыми приятными ароматами способен обычный душ. В летний период его можно принимать утром и вечером, однако злоупотреблять всё же не стоит, ведь это может навредить естественным защитным барьерам нашей кожи. Решить проблему с запахом поможет и дезодорант, но выбирать средство лучше вместе с врачом. А наносить антиперспиранты стоит на чистую и сухую кожу.

Для радикального решения проблемы есть ботулотоксин. С его помощью блокируются нервные импульсы, влияющие на работу потовых желёз, из-за чего пот перестаёт выделяться. Данная процедура довольно безопасна и эффективна.