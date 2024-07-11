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11 июля, 04:02

Москвичам предсказали жару в конце рабочей недели и объяснили, как её пережить

МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре в Москве 11 и 12 июля

Жителей и гостей Москвы призвали с большой осторожностью выходить на улицу в жаркое время, которое ожидается 11 и 12 июля. Соответствующие рекомендации появились в телеграм-канале МЧС Москвы. В том числе людям посоветовали надевать одежду из натуральных тканей, носить головные уборы, пить побольше воды и оставаться в тени.

Ведомство распространило экстренное предупреждение о жаре, которая ожидается в столице в четверг и пятницу. Температура воздуха поднимется до плюс 31 градуса.

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"Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнём. Будьте внимательны и осторожны", — советует ведомство.

В случае опасности стоит набрать главные экстренные номера — 101 и 112, а также запомнить единый телефон доверия МЧС: 8 (495) 637-31-01.

Синоптик призвал перестать удивляться жаркой погоде в Москве
Синоптик призвал перестать удивляться жаркой погоде в Москве

Ранее синоптик рассказал, что в последующие дни столбики термометров снова вырастут и покажут до +30…+32 градусов. Жара планирует оставаться в Москве как минимум весь июль.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Анатолий Симоненко
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