Москвичам предсказали жару в конце рабочей недели и объяснили, как её пережить

Жителей и гостей Москвы призвали с большой осторожностью выходить на улицу в жаркое время, которое ожидается 11 и 12 июля. Соответствующие рекомендации появились в телеграм-канале МЧС Москвы. В том числе людям посоветовали надевать одежду из натуральных тканей, носить головные уборы, пить побольше воды и оставаться в тени.

Ведомство распространило экстренное предупреждение о жаре, которая ожидается в столице в четверг и пятницу. Температура воздуха поднимется до плюс 31 градуса.

"Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнём. Будьте внимательны и осторожны", — советует ведомство.

В случае опасности стоит набрать главные экстренные номера — 101 и 112, а также запомнить единый телефон доверия МЧС: 8 (495) 637-31-01.