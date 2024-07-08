Синоптик призвал перестать удивляться жаркой погоде в Москве

После относительно прохладного июня в Московском регионе установилась особенно жаркая погода, вызывая удивление как жителей, так и метеорологов. Однако руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов напомнил, что подъём столбика термометра до +30 градусов является нормой в столице.

"Увлечение аномальностью как-то очень сильно преувеличено. <…> Потому что 30 градусов для Москвы и Подмосковья в июле месяце — это скорее норма, хотя, конечно, не каждодневная норма. Но подобного рода периоды продолжительностью в два-три дня, как правило, бывают едва ли не каждое лето. Поискать ещё лето, когда бы такого не было", — прокомментировал специалист в беседе с 360.ru.

На данный момент синоптики прогнозируют в Москве и области стабильно жаркую погоду и температуру, доходящую до 30 градусов, вплоть до 9 июля. Затем в регион нагрянет холодный атмосферный фронт, за счёт которого столбики термометров незначительно опустятся до 25–27 градусов. При этом почти все дни будет стоять исключительно солнечная погода. Кратковременный дождь возможен только со вторника на среду.

Также синоптик заявил, что тёплая погода без значительного превышения климатических показателей сохранится в Москве и Подмосковье до конца июля.