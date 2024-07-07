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7 июля, 10:38

"Погода нескучная": Названы регионы РФ, в которые на следующей неделе вернётся аномальная жара

Вильфанд: В Астраханской и Волгоградской областях ожидается аномальная жара

Аномальная жара на следующей неделе нагрянет в ряд российских регионов — столбики термометров преодолеют отметку в +40 градусов. Об этом в беседе с РИА "Новости" предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Рекорды на следующей неделе тоже ждём… В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40–42 градуса, в Краснодарском крае — 39–41", — отметил метеоролог.

От 39 до 41 градуса тепла также прогнозируется в Забайкалье. Чуть "прохладнее" в Бурятии (37 °C), юге Приамурья (35–36 °C), в Приангарье и на западе Якутии (32–37 °C).

Примечательно, что параллельно с изнурительной жарой в Ростовскую область и Ставропольский край придут сильные дожди с грозой и ветром до 25 метров в секунду.

"Поэтому тут летом погода нескучная, я бы сказал, в кавычках", — заключил Вильфанд.

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Ранее Life.ru рассказал о наиболее эффективных способах борьбы с жаркой погодой. В первую очередь эксперт порекомендовал тщательно следить за соблюдением питьевого режима. Ежедневно следует выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pheelings media

Мария Любицкая
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