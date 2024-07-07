Газировка не в почёте: Врач рассказала, какие напитки лучше всего спасают от жары

В период особенно жаркой погоды организм быстро теряет воду за счёт активного потоотделения. А в том случае, если человек не восстанавливает водный баланс, вскоре его может настигнуть обезвоживание и иные неприятные последствия. О том, какие напитки помогают быстро и эффективно утолить жажду летом, в беседе с "Газетой.ru" рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

В первую очередь специалист отметила простую минеральную воду. Отлично подойдёт столовая или лечебно-столовая минералка. Именно она помогает освежиться и восполнить недостающий запас минералов, которые человек активно теряет летом из-за усиленного потоотделения. Однако гастроэнтеролог предостерегла любителей лечебной минеральной воды. Её лучше пить исключительно по назначению врача, так как в ней концентрация полезных веществ выше, а это в ряде случаев может плохо сказаться на здоровье.

Также важно обращать внимание на температуру воды. Идеальным вариантом, конечно же, остаётся минеральная вода комнатной температуры, но многим все же хочется во время жары выпить что-то прохладное. Специалист отметила, что в стакан можно добавить несколько кусочков льда или предварительно охладить напиток, но пить маленькими глотками во избежание простуды или ангины.

"Многим людям не нравится пить простую воду — она кажется им безвкусной. Чтобы исправить это, можно приготовить домашний лимонад: бросить в кувшин с водой ломтик лимона. Но из-за высокого содержания аскорбиновой кислоты такой напиток может быть противопоказан при изжоге и язвенной болезни желудка. Лимон можно заменить на дольки огурца или свежую зелень — мяту и базилик", — прокомментировала эксперт.

В качестве альтернативы также можно выбрать кисломолочные продукты — кефир, простокваша, айран и другие. Напитки с закваской подходят практически всем. Однако важно учитывать, что они имеют слабительный эффект. Поэтому важно знать меру или же вовсе отказаться от употребления. В список запрещённых при жажде продуктов относятся кофе, квас, соки, сладкие газировки и алкоголь. Они провоцируют сужение сосудов, что впоследствии приводит к повышению артериального давления. А, к примеру, тот же кофеин обладает мочегонным действием.