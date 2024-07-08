Врач объяснила, почему при жаре хочется спать и как с этим бороться

В жаркую погоду оставаться бодрыми и быстро расправляться с повседневными и рабочими делами значительно сложнее, ведь организм тратит огромное количество сил на терморегуляцию и слаженную работу всех систем. Однако это не единственные причины, почему в знойное время года зачастую клонит в сон, рассказала врач – эндокринолог-нутрициолог Аделина Муртазина.

"Дефицит энергии. Перегревание организма требует дополнительной энергии для охлаждения тела. Это может привести к утомлению и чувству сонливости. Также дегидратация: в жару мы теряем больше жидкости через пот, что может привести к дегидратации. Даже небольшая дегидратация может вызвать усталость и сонливость", — пояснила специалист в беседе с "Газетой.ru".

Также врач отметила, что сонливость нередко вызывают скачки температуры. Так как летом человек постоянно перемещается то по прогретой улице, то заходит в охлаждённое кондиционером помещение, организму приходится постоянно подстраиваться под условия окружающей среды, затрачивая колоссальные энергетические ресурсы. Естественное замедление — это один из способов защиты от переутомления и перегрева.

К другим неочевидным причинам быстрой утомляемости в жару также относятся: смена циркадных ритмов, отвечающих за процессы бодрствования и засыпания, и повышенное ультрафиолетовое излучение.

Чтобы оставаться активным в течение дня летом, нужно тщательно следить за питьевым режимом и избегать длительного пребывания на солнце в периоды наивысших температур. По возможности стоит исключить алкоголь и кофеин, вместо этого обогатив повседневный рацион фруктами и овощами с высоким содержанием воды — арбуз, дыня, огурцы и другие.

Пренебрежение данными правилами чревато рядом неприятных последствий. Так, например, при постоянном обезвоживании из организма начинают вымываться электролиты. Данное вещество особенно важно для нормального функционирования сердечной мышцы и нервной системы, подытожила эксперт.