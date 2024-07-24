Врач объяснила, как потеть правильно и какой пот должен насторожить Эндокринолог Агаева: Если пот возникает без явных причин, стоит сходить к врачу 24 июля, 10:57 Врач объяснила, как потеть правильно и какой пот должен насторожить. Обложка © Freepik

Потоотделение — это естественный физиологический процесс. Именно благодаря ему человек способен быстро адаптироваться к условиям окружающей среды, в том числе к высокой температуре или излишней сухости воздуха. Об этом в беседе с Life.ru рассказала эндокринолог Тамила Агаева.

По словам медика, в норме человеческий организм способен выделять около 500–600 миллилитров пота в сутки. Количество напрямую зависит от условий окружающей среды и от активности потовых желёз. Обычно усиленная потливость возникает, когда человек тренируется, тревожится или болеет. Такие проявления — показатель нормальной работы организма. А патологическая потливость, как правило, появляется внезапно и не зависит от этих пусковых факторов, пояснила эндокринолог сети клиник "Семейная".

По её словам, степень выраженности потоотделения зависит от особенностей организма и не носит сезонный характер. Кто-то может быть восприимчивее к внешним факторам: к примеру, стрессу и жаркой погоде. К тому же у некоторых людей с рождения потовых желёз больше, чем у других.

Предположить у себя повышенное потоотделение можно при следующих признаках:

сильное потоотделение во сне;

пот появляется спонтанно, без явных причин;

усиленное потоотделение на протяжении шести месяцев и более;

потоотделение снижает качество жизни и мешает заниматься бытовыми задачами.

Кроме того, неприятный запах пота может быть вызван психоэмоциональными состояниями, неправильной гигиеной, вредными привычками, особенностями питания, реакцией на синтетические ткани.

Бывает состояние, когда, наоборот, человек мало потеет. Это возможно при возрастных изменениях кожи, при выраженном обезвоживании организма, полинейропатиях и других системных поражениях кожи. Для лечения могут применять такие средства, как антиперспиранты с хлоридом алюминия, салфетки, смоченные раствором тозилата гликопиррония. Также в практике используют инъекции ботокса, а в крайних случаях — хирургическое вмешательство Тамила Агаева Эндокринолог сети клиник "Семейная"

Ранее Life.ru рассказывал, что отсутствие пота может свидетельствовать о нехватке важного элемента в организме. Другими симптомами его дефицита являются запоры, лишний вес, сонливость, раздражительность, быстрая утомляемость, апатия, депрессия.

Авторы Андрей Горяничев