Месси выиграл 46-й трофей, доведя «Интер Майами» к досрочной победе в регулярке

Футбольный клуб «Интер Майами» досрочно стал победителем регулярного чемпионата MLS. Команда из штата Флорида одержала победу над «Коламбус Крю» со счётом 3:2. Теперь в активе клуба 68 очков после 32 матчей, соперники уже не смогут догнать его до конца регулярки.