Месси выиграл 46-й трофей, доведя «Интер Майами» к досрочной победе в регулярке
«Интер Майами» Месси досрочно стал чемпионом регулярки MLS
Лионель Месси завоевал 46-й титул в карьере. Обложка © X / Inter Miami News Hub
Футбольный клуб «Интер Майами» досрочно стал победителем регулярного чемпионата MLS. Команда из штата Флорида одержала победу над «Коламбус Крю» со счётом 3:2. Теперь в активе клуба 68 очков после 32 матчей, соперники уже не смогут догнать его до конца регулярки.
«Интер Майами» завоевал трофей Supporters’ Shield, который вручается победителю регулярного чемпионата.
Форвард клуба Лионель Месси, отметившийся дублем в этой встрече, завоевал 46-й титул в карьере. Прежде, напомним, он выступал за «Барселону» и ПСЖ.
Ранее гол Месси спас «Интер Майами» от поражения «Шарлотт». Аргентинец забил ударом из-за пределов штрафной, чем спас свою команду, завершившую матч вничью.