Гол Месси спас «Интер Майами» от поражения «Шарлотту» в MLS
Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Лионель Месси забил гол ударом за пределами штрафной линии, и тем самым спас «Интер Майами» от поражения. Команда играла против «Шарлотт» в рамках 31-го тура чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Матч прошёл в Форт-Лодердейле на «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершился со счётом 1:1. В игре также отметился игрок «Шарлотта» Кароль Свидерски, который забил гол на 57-й минуте игры. Теперь «Интер Майами» готовится к матчу с «Колабус Крю».
Ранее в рамках MLS Лионель Месси продемонстрировал свой коронный гол в матче с «Атланта Юнайтед». Однако его затмил полузащитник Алексей Миранчук, который может стать одним из лучших игроков MLS.