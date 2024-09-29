Гол Месси спас «Интер Майами» от поражения «Шарлотту» в MLS

Лионель Месси забил гол ударом за пределами штрафной линии, и тем самым спас «Интер Майами» от поражения. Команда играла против «Шарлотт» в рамках 31-го тура чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Матч прошёл в Форт-Лодердейле на «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершился со счётом 1:1. В игре также отметился игрок «Шарлотта» Кароль Свидерски, который забил гол на 57-й минуте игры. Теперь «Интер Майами» готовится к матчу с «Колабус Крю».