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29 сентября, 08:56

Гол Месси спас «Интер Майами» от поражения «Шарлотту» в MLS

Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Лионель Месси забил гол ударом за пределами штрафной линии, и тем самым спас «Интер Майами» от поражения. Команда играла против «Шарлотт» в рамках 31-го тура чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Матч прошёл в Форт-Лодердейле на «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершился со счётом 1:1. В игре также отметился игрок «Шарлотта» Кароль Свидерски, который забил гол на 57-й минуте игры. Теперь «Интер Майами» готовится к матчу с «Колабус Крю».

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Месси и Роналду не попали в число номинантов на «Золотой мяч» впервые за 21 год

Ранее в рамках MLS Лионель Месси продемонстрировал свой коронный гол в матче с «Атланта Юнайтед». Однако его затмил полузащитник Алексей Миранчук, который может стать одним из лучших игроков MLS.

Полина Никифорова
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