Миранчук затмил Месси после коронного удара

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук смог забить гол в ворота «Интер Майами» и тем самым оставить позади себя выступавшего за соперников аргентинца Лионеля Месси. Фирменный удар спортсмен продемонстрировал в матче чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

«Алексей забил гол в своём коронном стиле — уход с фланга в середину поля и удар левой ногой с подрезкой в дальний угол. Если он будет чаще бить по воротам, то будет больше таких голов. Главное, что он очень сильно проявил себя в таком важном матче, при столь большом количестве болельщиков», — заявил РИА «Новости» экс-главный тренер сборной России Юрий Сёмин.

Он также отметил, что гол команде Месси будет хорошей рекламой для самого Миранчука. При этом дальнейшие шаги футболиста помогут стать ему одним из лучших игроков MLS.

«Этот гол действительно великолепен, его роль в этом важном мачте была очень большой. Наверное, если Алексей забил, а Месси нет, то можно сказать, что Миранчук на время затмил Месси», — с улыбкой подчеркнул собеседник агентства.