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9 сентября, 12:58

Антон Миранчук подписал контракт со швейцарским клубом «Сьон» до 2026 года

Антон Миранчук получил 10-й номер в «Сьоне». Фото © X / FC Sion

Антон Миранчук получил 10-й номер в «Сьоне». Фото © X / FC Sion

Российский полузащитник Антон Миранчук переходит в швейцарский футбольный клуб «Сьон». Об этом сообщила пресс-служба команды на своей странице в соцсети Х.

Контракт с российским игроком будет действовать до 2026 года.

Миранчуку 28 лет, он является воспитанником московского «Локомотива». За первую команду игрок выступал с 2013 года и покинул её по истечении контракта. В составе «железнодорожников» полузащитник провёл 2017 матчей, в которых отметился 51 забитым голом и 34 результативными передачами. Футболист является трёхкратным обладателем Кубка России. Кроме того, он выигрывал по разу чемпионат и суперкубок страны.

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Ранее российский нападающий Александр Соболев стал игроком питерского «Зенита», перейдя туда из московского «Спартака». Этот трансфер стал одним из самых скандальных за последний годы, учитывая соперничество клубов и былую приверженность игрока «красно-белым».

Владимир Озеров
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