Антон Миранчук подписал контракт со швейцарским клубом «Сьон» до 2026 года

Российский полузащитник Антон Миранчук переходит в швейцарский футбольный клуб «Сьон». Об этом сообщила пресс-служба команды на своей странице в соцсети Х.

Контракт с российским игроком будет действовать до 2026 года.

Миранчуку 28 лет, он является воспитанником московского «Локомотива». За первую команду игрок выступал с 2013 года и покинул её по истечении контракта. В составе «железнодорожников» полузащитник провёл 2017 матчей, в которых отметился 51 забитым голом и 34 результативными передачами. Футболист является трёхкратным обладателем Кубка России. Кроме того, он выигрывал по разу чемпионат и суперкубок страны.