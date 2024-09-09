Антон Миранчук подписал контракт со швейцарским клубом «Сьон» до 2026 года
Антон Миранчук получил 10-й номер в «Сьоне». Фото © X / FC Sion
Российский полузащитник Антон Миранчук переходит в швейцарский футбольный клуб «Сьон». Об этом сообщила пресс-служба команды на своей странице в соцсети Х.
Контракт с российским игроком будет действовать до 2026 года.
Миранчуку 28 лет, он является воспитанником московского «Локомотива». За первую команду игрок выступал с 2013 года и покинул её по истечении контракта. В составе «железнодорожников» полузащитник провёл 2017 матчей, в которых отметился 51 забитым голом и 34 результативными передачами. Футболист является трёхкратным обладателем Кубка России. Кроме того, он выигрывал по разу чемпионат и суперкубок страны.
Ранее российский нападающий Александр Соболев стал игроком питерского «Зенита», перейдя туда из московского «Спартака». Этот трансфер стал одним из самых скандальных за последний годы, учитывая соперничество клубов и былую приверженность игрока «красно-белым».