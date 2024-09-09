Чемпион Европы по футболу вдесятером победил Швейцарию в Лиге наций

Сборная Испании одержала убедительную победу над национальной командой Швейцарии в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча, состоявшаяся в Женеве в воскресенье, завершилась со счётом 4:1.

Полузащитник ПСЖ Фабиан Руис стал главным героем матча, забив два гола на 13-й и 77-й минутах. Кроме того, в активе Испании голы экс-нападающего Реала Хоселу (4-я минута) и игрока Барселоны Феррана Торреса (80-я минута). Единственный гол за хозяев забил Зеки Амдуни на 41-й минуте.

Стоит отметить, что испанцы играли в меньшинстве с 20-й минуты после удаления защитника Робена Ле Нормана.